Roma, punisce i bambini dell'asilo nido con aggressioni e maltrattamenti: sospesa per sei mesi educatrice

Puniva i bambini del nido dove lavorava come educatrice con aggressioni verbali e strattonamenti. Per questo un'educatrice di un asilo privato convenzionato di Roma, in zona Montesacro, è stata sospesa dal servizio per sei mesi. A disporre la notifica di sospensione, emessa dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, sono stati i carabinieri della Stazione di Roma Nuovo Salario.

Concluse le indagini i carabinieri hanno notificato l’ordinanza che dispone la misura interdittiva della sospensione dal servizio per 6 mesi, a carico della maestra dell'asilo nido romano, privato, convenzionato, emessa dal gip del tribunale di Roma su richiesta della locale procura della Repubblica, perché gravemente indiziata del reato di maltrattamenti.