Roma, ancora vandali al Parco Simòn Bolìvar: danneggiato il busto che ricorda il giuramento del Libertador

Ancora vandali al parco Simòn Bolìvar: nel pomeriggio di ieri, ignoti, hanno nuovamente deturpato il busto dedicato al rivoluzionario che diede un contributo decisivo all’indipendenza del Venezuela, Panama, Perù ed Ecuador. Il monumento che si trova all’interno dell’omonimo parco, nel quartiere Montesacro, è stato abbattuto e distrutto in due punti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, gli assessori alla Cultura e all’Ambiente per il Municipio III, Luca Blasi e Matteo Zocchi insieme al personale Ama che ha provveduto a recintare l’area in attesa del ripristino.

Lo scorso gennaio il monumento era stato oggetto ancora una volta di radi vandalici: una ditta incaricata dall’Ambasciata della Bolivia era intervenuta per ripulire la statua dalla vernice con cui era stata imbrattata e successivamente era stata programmata una ulteriore opera di sostituzione del vetro frantumato di uno dei pannelli che affiancano il monumento celebrativo.

La notizia di quanto accaduto ieri ha raggiunto anche il Presidente del Venezuela, Nicolàs Maduro che ha denunciato «l’aggressione perpetrata dai fascisti contro Simòn Bolìvar - scrive sul proprio profilo social con le immagini del busto rovesciato e spezzato - e compiuta da coloro che non amano la Patria».