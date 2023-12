Roma, ragazza di 15 anni perde il portafogli e glielo riportano a casa. Il papà scrive sui social alla sconosciuta: «Gesto di grande onestà»

Quando si è resa conto di aver smarrito il portafogli, lungo le strade di Talenti, dove stava passeggiando, una giovanissima adolescente è caduta nella disperazione più totale non tanto per i soldi (c’erano 50 euro) quanto per le carte e i documenti che conteneva. Una brutta disavventura per una 15enne - residente nel quartiere - che si è però ben presto trasformata in una storia a lieto fine perché qualche ora dopo una signora (non si conoscono né il nome e nemmeno il volto) avrebbe bussato all’abitazione della ragazzina e lasciato il borsellino sull’uscio della porta. «Non me l’aspettavo», dice a “Il Messaggero” Massimo, papà della fanciulla che ha poi voluto ringraziare pubblicamente la“sconosciuta” per il gesto compiuto con «grande onestà».

Perde il portafogli in bici vicino Roma: anziano lo ritrova, si presenta a casa del proprietario ma rifiuta la ricompensa. «Le persone oneste sono rare»

Il racconto

«Le cose belle accadono eccome! Spero in questo gruppo si trovi la sconosciuta e benvenuta signora che ha bussato alla mia porta lasciando sull’uscio il portafoglio perduto di mia figlia risalendo all’abitazione tramite il documento interno. Non avendo avuto il piacere d’incontrarla la ringrazio per la sua onestà intellettuale per il silenzioso grande gesto, con immensa gratitudine. Colgo l’occasione per augurare a lei ed a tutto il gruppo i miei più cari auguri di buon Natale e felice anno nuovo e sopratutto buona vita».

A scrivere una breve, ma intesa missiva comparsa sulla pagina Facebook “Sei di Talenti se.”, Massimo, il padre della giovane 15enne che, giorni fa, ha perso il suo portamonete a Talenti. L’occasione fa l’uomo ladro recita un secolare proverbio, ma fortunatamente non è sempre così.

Trova mille euro e li restituisce al proprietario: ci doveva pagare le bollette

Non è lo stato nemmeno per una donna (non conosciamo la sua identità) che ha rinvenuto in strada un portafogli con del denaro e carte di credito e senza pensarci un attimo lo ha prima aperto e dai documenti è riuscita a risalire all’indirizzo di casa della legittima proprietaria. Senza alcuna esitazione si è immediatamente recata in via Dario Niccodemi, a Talenti, e ha lasciato il portamonete (e l’intero contenuto) davanti alla porta dell’abitazione della ragazza. «E’ una rarità compiere gesti simili» - sottolinea ancora Massimo. «Siamo coinvolti da tutto quello gira intorno a noi e viviamo - prosegue l’uomo - in una società depressiva e questi atti dovrebbero rappresentare la normalità».