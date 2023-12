Perde il portafogli in bici vicino Roma: anziano lo ritrova, si presenta a casa del proprietario ma rifiuta la ricompensa. «Le persone oneste sono rare»

L’unico dato certo è il suo nome, Filippo. Di lui si sa ben poco se non che si è reso protagonista di un gesto encomiabile di onestà: lo scorso sabato ha ritrovato un portafogli scivolato involontariamente dalla tasca di un ragazzo di diciotto anni mentre era in sella alla sua bici, ad Aprilia. L’uomo non ha perso tempo e ha riconsegnato il borsello al legittimo proprietario. «E’ arrivato a scusarsi anche per averlo aperto», racconta Paola, mamma del giovane. «Ero a casa - dice a “Il Messaggero" Paola - quando a un tratto ho sentito suonare il citofono e un signore anziano cercava mio figlio Giulio. Mi sono preoccupata perché in quel momento non era con me e ho temuto il peggio. Invece - prosegue la donna - quel gentil signore era venuto a riportarmi il suo portamonete perso in strada».

Il racconto

Ha trovato un portafogli con 110 euro in contanti - documenti e un distintivo di volontario della Protezione Civile - caduto a terra, ad Aprilia, nella mattinata di sabato scorso.

Soldi che potevano fare gola a qualcuno, ma che invece sono finiti nelle mani di un anziano signore, Filippo, che ha deciso immediatamente di consegnarlo. Un atto che l’uomo ha compiuto senza alcuna esitazione. «Non lo conosco, forse è della zona - spiega ancora mamma Paola - e volevo sdebitarmi, ma lui ha rifiutato qualsiasi ricompensa». I ringraziamenti della famiglia del giovane Giulio, per la lealtà dimostrata, si sono spostati all’interno di una pagina Facebook “Se di Aprilia Se” dove la donna ha scritto: «Le persone oneste sono rare, ma ci sono. Grazie al signor Filippo che è venuto fino a casa per riconsegnare il portafoglio di mio figlio che si è perso mentre andava in bicicletta. Ovviamente nel portafoglio non mancava nulla«, si legge. «Gli ho chiesto il suo nome per intero e mi ha detto: sono Filippo, va bene così». «E allora grazie signor Filippo - scrive Paola - lei oggi ha suscitato in me una grande emozione perché questi sono gesti di grandi uomini. Sono certa che la incontrerò per offrirle anche solo un caffè». Tanti i commenti di affetto nei confronti del gesto compiuto dall'uomo e per nulla scontato: «E’ vero - commenta una signora - sono persone rare, ma per fortuna esistono».