«Blanco aiutaci con le potature sulla Nomentana così facciamo più veloce» scrive un utente su Twitter riferendosi alla performance del cantante che sul palco di Sanremo ha preso a calci decine e decine di rose sradicandole dai vasi. #Nomentana e #potature sono due che da settimane sono trend topic sui social e non solo. Basta farsi un giro in quel quadrante per capire di cosa parliamo. Un'odissea quotidiana che coinvolge centinaia di persone che la mattina sono costrette a fare gimkane infinite per arrivare puntuali in ufficio. E il bello è che quasi mai riescono nel loro intento. E già perché già dalle prima ore del mattino si creano code infinite. I lavori di potatura di circa 600 platani avrebbero dovuto concludersi a febbraio ma a guardare lo stato dei lavori sembra quasi impossibile che le consegne vengano rispettate. Situazione che quotidianamente fa infuriare automobilisti e residenti. «È uno scandalo» dice adirato il dottor Vincenzo Iennaco titolare della farmacia Torlonia.

Roma, caos a Via Nomentana per le potature di 600 platani: traffico in tilt e strada chiusa

«Nella giornata di oggi hanno potato soltanto quattro piante, fanno 50-60 metri al giorno. Di questo passo a via XXI Aprile ci arriveranno a Natale. Ho scritto una Pec al Comune, una ai vigili e una alla Tutela ambientale. Solo questi ultimi mi hanno risposto dicendo che le chiusure le decide la Polizia locale. I disagi sono enormi: pensi che giorni fa pretendevano che i corrieri che portano le medicine lasciassero i furgoni in cima alla via e proseguissero a piedi. Una farmacia non può rimanere isolata per oltre 10 ore. Abbiamo persone disabili che non riescono più a venire e lo stesso malati che necessitano di farmaci con scadenze regolari. Ho scritto anche all'ordine dei farmacisti ponendo la questione. Ho chiesto, stando così le cose, che se la situazione si protrae a lungo di poter chiudere per ferie» rimarca ancora. Ogni giorno basta aprire Twitter o facebook per essere partecipi del bollettino di guerra: «Corso Trieste nel caos, complimenti a chi avrebbe dovuto vigilare contrastando la sosta selvaggia che impedisce il transito», «Non passate per via Spallanzani, tutto congestionato», «Sono in fila da oltre un'ora su via Morgagni... sto sperimentando il car-working» e poi ancora «Le fanno di giorno per non disturbare chi dorme ma se ne infischiano di chi resta imbottigliato nel traffico. Invece che schierare più squadre io vedo al massimo un paio di persone che lavorano di questo passo finiamo a Natale». Ma come detto i disagi sono anche per i residenti che ogni giorno devo fare i conti con strade, anche le più piccole, intasate e un inquinamento acustico infernale.



CHIUSURE E DEVIAZIONI

Da settimane il tratto interessato dalle chiusure al traffico, tra le 8 e le 18, è quello tra corso Trieste e viale XXI Aprile. Per quel che riguarda il trasporto pubblico, le linee di bus 60, 66, 82 e 90 sono state deviate su via di Santa Costanza e corso Trieste. L'effetto è che il traffico proveniente da Montesacro si riversa su tutte le strade interne del Nomentano, nella zona di villa Torlonia, con rallentamenti e tempi di percorrenza triplicati. A restituire l'immagine dei disagi quotidiani sono le cartine che vengono pubblicate da Luceverde, il servizio di infotraffico di Aci. E' tutto un tripudio di strade chiuse e frecce rosse che indicano percorsi alternativi.

Il cantiere riguarda circa 3,8 chilometri della strada tra Porta Pia e Batteria Nomentana. L'intervento prevederebbe la potatura di circa 600 piante, disposte in quattro filari, per uno sviluppo lineare di 15,2 km. La conclusione dei lavori, divisi in quattro tranche, era stata stimata in tre settimane. Ma, tra maltempo e rallentamenti, gli abitanti stanno lamentando una "scarsa velocità" nell'esecuzione dei lavori.

Emiliano Bernardini

