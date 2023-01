Roma, caos a Via Nomentana per le potature di 600 platani: traffico in tilt e strada chiusa

Un gran caos e tanti disagi. In via Nomentana per la potatura (da tempo attesa) dei platani, commercianti e residenti soffrono. Patiscono quello che loro ritengono sia un ritardo nei lavori che causa lunghe code tra gli automobilisti e un taglio netto agli incassi dei locali. Avrebbero preferito un cantiere aperto solo di notte. Invece, strada chiusa di giorno e mezzi al lavoro all'ora di punta.

Il cantiere riguarda circa 3,8 chilometri della strada tra Porta Pia e Batteria Nomentana nel Municipio Roma II. L'intervento prevede la potatura di circa 600 platani disposti in 4 filari per uno sviluppo lineare di 15,2 km, la contestuale rimozione delle ramaglie e, nel caso si dovesse procedere con abbattimenti alberi a fine vita, si procederà con il deceppamento e l'immediata sostituzione. La conclusione dei lavori, divisi in quattro tranche, era stata stimata in tre settimane. Ma, tra maltempo e rallentamenti, i residenti lamentano "scarsa velocità" nell'esecuzione dei lavori.

Nel frattempo, le deviazioni del traffico sono mal sopportate soprattutto durante l'ora di punta, quando i pendolari arrivano in centro o cercano, nel pomeriggio, di uscire dalla città. Nuovi percorsi anche per gli autobus. "Devo andare a prendere il bus - dice una donna a Porta Pia - devo farmela a piedi fino a viale Regina Margherita". E lungo il marciapiede decine di persone fanno altrettanto sotto una leggera pioggia.

"Il cantiere va a rilento e diventa difficile per noi conviverci. Abbiamo avuto un forte calo del fatturato proprio per le modifiche alla viabilità", commenta Aziz, titolare della pizzeria su via Nomentana all'incrocio con viale Regina Margherita. Durante tutto il giorno la polizia locale dirige il traffico perché momentaneamente il tratto di strada tra Porta Pia e il viale che porta al Policlinico Umberto I è chiuso per lavori.

L'intervento va a completare quello già effettuato sui 6 km del tratto di via Nomentana compreso tra il Grande raccordo anulare e Batteria Nomentana nei Municipi III e IV, completato tra fine novembre e l'8 dicembre 2022,

che ha riguardato la potatura di 363 pini di cui 8 abbattuti, la potatura di 21 platani e di 28 tigli.