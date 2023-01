Roma, comincia la potatura degli alberi in via Nomentana. Via ai divieti per gli automobilisti

Saltato in un primo momento causa maltempo - l’inizio era previsto lunedì quando su Roma si è abbattuto un forte vento e piogge torrenziali - è partito stamattina l’intervento di potatura dei platani di via Nomentana.

A dare il via a motoseghe e raccoglitori, l’assessore all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, e la presidente del Municipio II, Francesca Del Bello (Pd). Ad essere interessati dalle potature invernali, saranno i platani di via Nomentana che vanno da Porta Pia fino a Batteria Nomentana: poco meno di 4 km di strada con 600 alberi da potare “disposti in 4 filari per uno sviluppo lineare di 15,2 km”, come recita la nota del Campidoglio.

Ovviamente, dopo la potatura, verranno rimossi rami e foglie e, “nel caso si dovesse procedere con abbattimenti alberi a fine vita, si procederà con il deceppamento e l’immediata sostituzione. La conclusione dei lavori, divisi in quattro tranches, è stimata in tre settimane”.

Questo intervento va a completare quello già effettuato sui 6 km del tratto di Via Nomentana compreso tra il Grande Raccordo anulare e Batteria Nomentana nei Municipi III e IV, completato tra fine novembre e l'8 dicembre 2022, che ha riguardato la potatura di 363 pini di cui 8 abbattuti, la potatura di 21 platani e di 28 tigli.

«Con l’avvio di questi lavori, pianificati con la Polizia Locale di Roma Capitale in modo da ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza, garantire la massima sicurezza per gli operatori e la cui corretta esecuzione è supervisionata da un agronomo, completiamo un intervento atteso da anni, sulle alberature dell’intero tratto urbano di Via Nomentana. Un asse viario nevralgico di circa 10 km su cui insistono oltre 1000 alberi che vengono curati e messi in sicurezza anche per la presenza delle linee aeree dei filobus. Questo intervento si aggiunge al grande lavoro complessivo sulla cura del verde verticale messo in campo dall’Amministrazione che ha segnato un radicale cambio di passo consentendo di passare dalle 6.176 potature effettuate nel 2020 alle circa 70 mila effettuate tra la fine del 2021 e il 2022. Mantenendo nel quinquennio tale numero di interventi saremo così in grado di coprire i circa 330 mila alberi che costituiscono il patrimonio arboreo complessivo della città”, ha dichiarato la Alfonsi.

“Finalmente Roma Capitale pone la giusta attenzione alla tutela delle alberature con un lavoro continuo e capillare che consente di prendersi cura degli alberi”, ha aggiunto la Del Bello. “Nel nostro Municipio questi interventi hanno già riguardato le strade di grande viabilità come Viale Parioli, Viale Liegi, Viale Regina Margherita e via del Policlinico, e molte altre di viabilità locale come Viale delle Province, Viale XXI Aprile, via Sant’Angela Merici, via Bradano, via Rendano, via Valnerina. Ora è in corso l’imponente lavoro su via Nomentana condotto con grande accuratezza e con la guida dell’agronomo Andrea Santacroce. E’ proprio questa la giusta modalità per evitare espianti e salvaguardare l’ecosistema”.