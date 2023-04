Malore in casa a Roma, trovato morto a 21 anni in zona Conca d'Oro: l'allarme dato dai proprietari dell'appartamento

Il malore in casa, la morte. Il corpo di un 21enne è stato trovato senza vita, poco dopo la mezzanotte, in un appartamento in zona Conca d'Oro. A rinvenire il cadavere sono stati i proprietari della casa che lo ospitavano. Sul posto sono accorsi gli operatori del 118 che ne hanno costatato il decesso e hanno informato i carabinieri intervenuti insieme al medico legale che, esaminando il corpo, non ha riscontrato segni di violenza.

Nella casa, inoltre, seppur in una condizione di profondo disagio, non sono stati trovati elementi evidenti per poter ricondurre la morte ad una overdose di droghe. Nessuna ipotesi è al momento esclusa. I militari della compagnia Montesacro stanno ascoltando la cerchia di amici del giovane e attenderanno l'esito dell'autopsia.