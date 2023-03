Venerdì 10 Marzo 2023, 07:35

SELVA DI CADORE - Non ce l’ha fatta, a nulla sono valse le cure dei sanitari dell’ospedale di Treviso e gli accorati pensieri di parenti e amici: Daiana Lorenzini, 36 anni, è morta mercoledì sera. Da una prima valutazione, emerge che più dell’incidente in autostrada sia stato fatale un malore accusato dalla donna.

IN AUTOSTRADA

Una settimana fa lo schianto lungo l’autostrada A27, all’altezza dell’ultima galleria verso Belluno, quattro chilometri dopo l’uscita per Fadalto-lago di Santa Croce. Poco prima delle 17, infatti, la 36enne residente a Selva di Cadore, a bordo della sua Fiat Sedici, è sbandata prima a destra e poi ha fermato la sua corsa contro la murata in cemento della galleria. Chi transitava dietro di lei ha riferito di una manovra effettuata dalla guidatrice in difficoltà, accasciata sul volante e che con le ultime forze è riuscita a fermarsi strisciando con la fiancata contro il muro. Daiana Lorenzini da tempo viveva a Pordenone. Quel giorno, non è da escludere, potrebbe essere stata in viaggio verso la natìa Selva di Cadore per festeggiare il compleanno della nipotina. La giovane donna lascia la mamma Lia, il papà Giugno, il fratello Marvin con la compagna e la figlia. E poi lascia, in Val Fiorentina, tanti parenti, tra cui il sindaco cugino Luca Lorenzini e altrettanti amici. Profondamente amante della natura, dedicava una parte del suo tempo libero agli animali in difficoltà.

L’INTERVENTO

A intervenire, nonostante il luogo dell’incidente fosse estremamente pericoloso proprio perché all’interno della galleria, sono stati in prima battuta proprio gli automobilisti che percorrevano quel tratto di autostrada. Non soltanto hanno attivato i soccorsi, ma hanno condotto fuori dall’abitacolo la donna cercando di mantenerla in vita fino all’arrivo dell’ambulanza del Suem 118. Daiana Lorenzini è stata quindi trasportata d’urgenza al Ca’ Foncello di Treviso dove è stata sottoposta alle cure del caso. Al chilometro 70 dell’A27 è poi giunta la polizia stradale per i rilievi di legge e per mettere in sicurezza la viabilità. L’incidente avrebbe potuto causare un tamponamento a catena con conseguenze ancora più terribili.

LE CAUSE

I poliziotti ora dovranno stabilire le cause che hanno determinato lo sbandamento dell’auto che ha impattato contro le pareti della galleria: tra le prime ipotesi, appunto, vi è quella del malore. Comunque non ci sono dubbi sul fatto che la fuoriuscita dalla carreggiata con la sbandata finale siano state causate da elementi esterni o da altre auto in transito o dalle condizioni dell’asfalto.