Domenico Zanata, malore nel sonno: morto a 49 anni l'avvocato e consigliere comunale: lascia compagna e figlia piccola

Morto nel sonno, dopo un malore, l'avvocato Domenico Zanata: aveva solo 49 anni. E' stato trovato questa mattina, 3 marzo, nel suo letto già senza vita. Era molto noto in città, a Treviso, anche per il suo impegno nel mondo della politica come ex consigliere comunale del Partito Democratico e per la sua partecipazione alle primarie nel 2014 quando è stato eletto Manildo. Una perdita che getta nel lutto l'intera comunità. Civilista e cassazionista, lascia la compagna e una figlia piccola.

Malore mentre fa jogging, morto a 39 anni Andrea Binotto: il dramma a Padova

Malore nel sonno, trovata morta a letto Stefania Zampieri: la donna marchigiana aveva 37 anni

Sono arrivate molte espressioni di cordoglio da parte di amici, colleghi e persone comuni che avevano avuto modo di conoscerlo. Molti lo ricordano come un uomo sempre disponibile e pronto ad aiutare gli altri, sempre attento alle esigenze della comunità e impegnato nella ricerca di soluzioni ai problemi che affliggevano la città.