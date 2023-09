Raffica di furti notturni a Conca d’Oro, raid nei bar e negozi: «Sette colpi in una notte»

Serrande divelte e marmo del gradino di ingresso spaccato: non dormono di certo sonni tranquilli i commercianti del quartiere Conca D’oro. Nella notte tra domenica e lunedì negozi e bar sono stati presi d’assalto dai malviventi: sette, forse otto i colpi in una notte. Raid che mettono in allarme non solo titolari, ma anche i residenti del quartiere: «Nemmeno le telecamere sono più sufficienti per evitare questi episodi. Se questa situazione non verrà risolta saremo costretti a vegliare da soli il nostro quartiere. Il rischio è di trovarci i ladri, in piena notte, nelle nostre case», rimarca Andrea, residente in via Val Padana.

I raid

Ladri veloci tanto da colpire - nel giro di poco tempo - numerosi negozi tra via Val di Sangro, via Val Maggia, via Valsavaranche e via Val Padana. A finire sotto scacco della presunta banda un autolavaggio, un centro estetico, una macelleria, un bar, una lavanderia e altri esercizi commerciali.

In alcuni locali i colpi non sono andati a segno, ma la raffica di raid è stata raccontata, attraverso le immagini e le testimonianze di coloro che hanno subìto i furti, sul gruppo Facebook “Amici di Conca d’Oro senza filtri”. Ora sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine mentre per titolari, oltre al timore di altre “visite”, affrontano le spese per riparare le serrande.

Agli inizi di agosto furono i negozi di Talenti a essere presi di mira da un gruppo di malviventi. Un'escalation di furti ai danni di una pizzeria e una lavanderia, oltre a negozi e bar. Sempre con la stessa tecnica: serrande tagliate, vetrine spaccate e casse ripulite. In alcuni casi, le telecamere di video sorveglianza hanno ripreso due uomini - a volto scoperto - in fuga con il bottino.