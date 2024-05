Milly Carlucci condurrà "L'AcchiappaTalenti": prima serata venerdì 10 maggio su Rai 1

"L'AcchiappaTalenti", il nuovo show condotto da Milly Carlucci andrà in onda in prima serata venerdì 10 maggio su Rai 1 e durerà cinque settimane. La finale è attesa per sabato 8 giugno. Cinque saranno gli «acchiappatalenti» che dovranno contendersi i vari concorrenti che si proporranno. Si tratta di Mara Maionchi, Teo Mammucari, Wanda Nara, Francesco Paolantoni e Sabrina Salerno. La giuria sarà composta da Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Simona Ventura, la presidente.