Giovedì 30 Marzo 2023, 07:03

Allarme per i continui furti di marmitte catalitiche alle auto in sosta nei parcheggi di Ferentino e dei comuni limitrofi. A lanciarlo sono alcuni pendolari che frequentano la stazione ferroviaria Ferentino-Supino. Al loro ritorno dal lavoro l'altra sera hanno trovato le loro auto senza marmitte. Inizialmente i pendolari non avevano fatto caso alla cosa ma una volta percorsi alcuni chilometri hanno notato rumori strani rumori. Poi hanno scoperto il motivo. Almeno due i casi segnalati. Altri furti si sono verificati nei parcheggi adiacenti la Farmacia Stazione in località Giardino. Erano state lasciate in sosta per raggiungere gli uffici e gli esercizi commerciali vicini. Al ritorno su auto di recente costruzione erano state portate vie le marmitte con danni alle auto per alcune centinaia di euro. Subito è scattato l'allarme con i proprietari delle auto che hanno sporto denuncia ai carabinieri.

A fare gola non sono tanto le marmitte in sé, ma glie elementi presenti nell'impianto che tratta i gas di scarico. Si tratta di metalli rari, tra cui platino, palladio e rodio, il cui valore può essere 10 volte superiore all'oro. Il mercato illegale di questi metalli è molto fiorente e le marmitte sono diventate uno dei principali bersagli per venirne in possesso. I furti si ripetono ciclicamente. Bastano un cric e un seghetto elettrico. E il gioco è fatto. Il lavoretto viene fatto con la massima discrezione. Per portare via una marmitta basta una manciata di minuti. Ovviamente le aree maggiormente prese di mira sono i parcheggi delle stazioni dove le auto vengono lasciate per lungo tempo.

Nella stazione ferroviaria Ferentino-Supino sono in corso lavori per realizzare altri 200 posti auto. Al momento l'area non è provvista di telecamere di sorveglianza per cui è difficile risalire agli autori dei furti ai danni di cittadini e pendolari preoccupati per l'escalation del fenomeno. Con il nuovo parcheggio che si sta realizzando nella stazione ferroviaria Ferentino-Supino verranno posizionate le telecamere si spera quindi che il fenomeno possa essere bloccato. La rabbia di cittadini e pendolari è esplosa anche sui social portando alla totale condanna ed indignazione.