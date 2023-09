Lunedì 25 Settembre 2023, 07:22

Si allunga la stagione turistica grazie alla Ryder Cup. Ed è tutto praticamente esaurito: negli hotel a cinque stelle della Capitale, secondo una ricerca fatta ieri pomeriggio su un popolare portale di prenotazioni online (Booking.com), restano solo 18 camere per quei pochi ritardatari che dovessero decidere all'ultimo minuto di venire a fare un soggiorno nella Città Eterna per vedere la grande sfida del golf mondiale dal 29 settembre al primo ottobre. Lo scenario del grande evento sportivo è il Marco Simone Golf & Country Club: gli occhi del mondo sono tutti puntati sulla Capitale e, in particolar modo, sul quadrante a Nordest fino a Guidonia.

Si attendono in questi giorni circa 300 mila presenze solo per il maxi-appuntamento che potenzialmente dal Centro storico al campo di oltre 150 ettari nella campagna romana voluto e fondato dalla famiglia Biagiotti, potrebbero lasciare, secondo le stime delle associazioni di categoria, fino a un miliardo di euro di indotto. Molti sono i turisti che vengono da oltre ottanta nazioni: le delegazioni più importanti da Stati Uniti d'America ed Europa (principalmente Germania, Gran Bretagna e Irlanda). «Eventi del genere ci vorrebbero tutto l'anno, ora siamo al clou - dice Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma - A Roma sono praticamente tutte piene le 70 mila camere degli alberghi e molti si sono rivolti anche al settore extralberghiero. In questo caso ci troviamo davanti a un afflusso positivo per moltissime ragioni, la prima delle quali è legata dal "riempimento" delle camere, con turisti altospendenti». Il golf richiama persone a Roma con una maggiore capacità di spesa. Quindi, le centinaia di migliaia turisti sono pronti a riempire tutto quel comparto che in città compone il mondo di locali ricercati. L'eccellenza, in sostanza. «È tutta gente che non mangia il panino sulle scalinate di piazza di Spagna o che va nelle cineserie, ma che punta anche ai negozi di lusso - prosegue Roscioli - Quindi, ci sono effetti virtuosi anche sul commercio». Già in questi giorni è più difficile trovare un posto al ristorante.La Ryder Cup, sottolinea il presidente degli albergatori della Capitale, ha un po' «lo stesso effetto del Salone del Mobile di Milano, con una clientela molto qualificata che vive la città». Il piano dei grandi eventi, che vede nell'assessore al Turismo Alessandro Onorato un grande promotore, si traduce dunque in un forte momento di slancio dell'economia capitolina. «Il golf è uno sport ricco e la Ryder Cup fa capire quanto siano importati gli eventi di livello. Aiuterà molto anche il grande risalto mediatico che avrà in tutto il mondo - aggiunge - Ci vorrebbero iniziative simili tutto l'anno».A guadagnarci non è solo il comparto turistico. Ne godono anche i pendolari. In questi giorni corse intensificate delle linee della metropolitana B, taxi romani che potranno arrivare fino a Guidonia e navette del Cotral ogni 20 minuti che collegano Ponte Mammolo a Marco Simone, cuore dell'evento sportivo internazionale.