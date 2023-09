Ryder Cup, scoppia la mania del golf a Roma con hotel e ristoranti già sold out: dalla cena di gala a Caracalla al dolce a forma di pallina, cosa c'è da sapere

“Tutti pazzi per la Ryder Cup”, con Roma e i romani che si preparano ad un evento dall’alto profilo e dal grande prestigio sportivo e che, per la prima volta si svolge nel Bel Paese, nella città simbolo dell’Italia nel mondo. Tra pochi giorni infatti, la Città Eterna sarà invasa da professionisti ed amatori del golf, grazie ad uno dei tornei più prestigiosi e storici al mondo, la Ryder Cup che è pronta a sbarcare nella capitale. In arrivo col prestigio anche un indotto economico molto importante legato al turismo tematico, con circa centinaia di migliaia spettatori attesi che raggiungeranno la città e le zone intorno al ‘Marco Simone Golf & Country Club’, cuore pulsante e centro nevralgico della manifestazione. Sei giornate complessive con due squadre di dodici golfisti cadauna, selezionati tra i più forti d’Europa e America. Uno spettacolo nello spettacolo che, come al solito, sarà accompagnato da una frenesia che darà luogo ad iniziative dedicate con cocktail, dolci e secret party a tema.