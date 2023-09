Ryder Cup, come cambia la viabilità per i mondiali di golf a Roma: le stazioni chiuse e i bus sostitutivi

Arriva la Ryder Cup, i campionati mondiali di golf (il terzo evento sportivo più seguito al mondo dopo le Olimpiadi e i mondiali di calcio) e che porteranno a Roma circa 270 mila spettatori. E la viabilità del quadrante Nordest (l'evento si terrà al Marco Simone Golf Club di Guidonia Montecelio) si stravolgerà.

Ryder Cup, scoppia la mania del golf a Roma con hotel e ristoranti già sold out: dalla cena di gala a Caracalla al dolce a forma di pallina, cosa c'è da sapere

Ryder Cup 2023, tutto pronto a Roma: ecco dove vederla

La Linea B1

Dal 28 settembre al 1 ottobre Atac farà controlli di manutenzione alle gallerie e alle linee aree della linea B1 della metropolitana.

E in questi quattro giorni le quattro stazioni della tratta Bologna-Jonio saranno servite da un bus navetta. Venti mezzi con una frequenza a cinque minuti. Il 29 e 30 settembre l'inizio del servizio sulla tratta Laurentina-Rebibbia e il servizio sostitutivo della B1 saranno entrambi anticipati alle ore 4,30. Alla stazione di Ponte Mammolo ci sarà l'hub da cui partiranno le navette verso il Golf Club Marco Simone.

I taxi

Grazie a un protocollo d'intesa tra Roma Capitale, Comune di Guidonia Montecelio e i comandi della polizia locale dei due enti locali, il servizio Taxi sarà esteso fino a Guidonia per tutto il periodo della manifestazione.

Il traffico

Dal 25 settembre al primo ottobre, dalle 5 alle 22, via Marco Simone sarà chiusa, in entrambi i sensi di marcia, dall’incrocio con via Palombarese all’incrocio con via Bellegra. Il traffico veicolare su via di Marco Simone in direzione via Palombarese/Nomentana dovrà svoltare su via Bellegra e dovrà percorrere: via Bellegra, via Percile, via Polibio e via Tacito per poter riprendere la Palombarese. Il traffico veicolare su via Palombarese in direzione via Nomentana, dovrà svoltare all’interno del comprensorio di “Parco Azzurro”, con esclusione di autocarri superiori a 3,5 tonnellate e pullman, e procedere in direzione Nomentana. Il traffico veicolare proveniente da via Nomentana, per raggiungere il quartiere di Setteville Nord/Marco Simone, dovrà percorrere via Tacito, via Polibio, via Percile e via Bellegra.

I bus Cotral

In occasione della Ryder Cup, per agevolare gli spostamenti da e verso Roma, Cotral attiverà la linea circolare “S”: Ponte Mammolo – Marco Simone – Ponte Mammolo. La linea sarà attiva dal 25 settembre al 2 ottobre, con esclusione di domenica 1. La linea “S” partirà ogni 20 minuti e si aggiungerà alla linea Marco Simone – Via Tacito – Ponte Mammolo.

La linea, che sarà attiva dal 25 settembre al 2 ottobre, con esclusione di domenica 1, ha come itinerario: Ponte Mammolo, Rebibbia, Gra Tiburtina, Settecamini, via di Casal Bianco, via di Valle Aniene, via Marco Simone, via San Vito Romano.

Questi gli orari:

da Marco Simone: 06:55, 07:15, 07:35, 07:55, 08:15, 08:35, 09:15, 12:55, 13:15, 13:55, 14:15, 17:35, 17:55, 18:15, 18:35, 18:55, 19:15, 19:35, 19:55, 20:15.



da Ponte Mammolo: 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:50, 12:30, 12:50, 13:30, 13:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50.