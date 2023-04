Sabato 22 Aprile 2023, 07:21 - Ultimo aggiornamento: 07:36

I primi cantieri saranno aperti a fine giugno sulla Braccianese e sulla Portuense. A Nord e a Est della Capitale. Ma entro l'inizio del Giubileo del 2025 l'obiettivo è quello di ripavimentare per eliminare le buche, sistemare i sottovia (dove sono ospitati i cavi e i tubi delle utenze), rifare dove serve marciapiedi e impianti di illuminazione su consolari e arterie a scorrimento veloce per quasi 440 chilometri tra Roma e Provincia. E che in molti tratti sono vere e proprie strade gruviera. Giovedì scorso è arrivato il via libera in Campidoglio allo schema di convenzione tra Comune, Città Metropolitana e Anas per la manutenzione straordinaria della viabilità principale: è un'operazione da 200 milioni di euro, che riguarderà anche l'allargamento del Ponte dell'Industria e la nuova illuminazione sugli svincoli più pericolosi del Gra. Il pacchetto, finanziato con le risorse per l'Anno Santo, vede Anas impegnata come stazione appaltante per la redazione, approvazione, e realizzazione dei progetti e dei lavori. Per accelerare i lavori metterà in campo sia le sue conoscenze per la programmazione e le gare sia il sistema di imprese inserite nei suoi accordi quadri.

I lavori si terranno prevalentemente durante le ore notturne (tra le 21 e le 6) e le parti si sono date come obiettivo quello di rifare almeno 500 metri di asfalto al giorno. Come detto, i primi cantieri riguarderanno i 22,5 chilometri della Braccianese e i 15 della Portuense. Poi si passerà al quadrante Est della Capitale, che vede tra le priorità la Nomentana o più a Sud verso la Laurentina.

ALTERNARE

Nei prossimi giorni Comune di Roma, Città Metropolitana e Anas completeranno il cronoprogramma dei cantieri, alternando le varie parti della città anche per non ingolfare aree che saranno interessate da altri lavori per il Giubileo.

Guardando ai singoli quadranti, in quello Nord e dopo il rifacimento della Braccianese, si opererà sulle strade che collegano la Capitale ai Comuni di questa direttrice: verranno sistemati l'asfalto, i sottoservizi, i marciapiedi e l'illuminazione di via della statale di Cesano, viale di Baccanello, via Prima Porta fino a Sacrofano, via Tiberina, la Cassia e la Sacrafanese. Sempre sul versante settentrionale, e restando interamente nel territorio di Roma Capitale, escavatori e rulli sono attesi a via della Camilluccia, a via di Boccea, a via di Santa Maria Galeria e a via Trionfale. Stessa altezza, ma spostandosi verso Ovest, si dovranno rifare arterie molto trafficate come via della Storta, via Leone XIII e via dei Colli Portuensi fino a via della Pisana. Sul lato opposto, quello a Nord Est, l'Anas interverrà a via del Divino Amore, a via Nomentana, a via Casal Boccone e sulla Salaria. Nel pacchetto di strade ci sono anche arterie più vicine alle zone centrali: parliamo di via di Donna Olimpia, a Monteverde, viale delle Belle Arti, viale Liegi e viale Regina Margherita, tra i quartieri Flaminio e Parioli.

Un centinaio di chilometri, poi, riguarda il quadrante Est: la manutenzione straordinaria toccherà infatti oltre alla già citata via Prenestina, via Casale di San Basilio, via Collatina, Tangenziale Est, Olimpica, via dei Fiorentini, viale Regina Elena e via Portonaccio. Andando verso SudEst, i cantieri saranno aperti a via Ostiense, a via Portuense, a via del Mare, a via della Capannelle, a via Appia Nuova, a Pratica di Mare e sulla Tuscolana, per poi scendere verso la zona dei Castelli (via dei Laghi) e Anzio (Via Arno). Roma Sud vedrà le squadre di operai in azione Sud a via Ardeatina, via Laurentina, via della Cecchignola, via Anagnina, via di Grotta Perfetta, via di Vigna Murata e via Cristoforo Colombo.