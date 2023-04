Da Zebina a Immobile, passando per Bruno Peres: gli incidenti dei calciatori di Roma e Lazio sulle strade della Capitale

Strade maledette quelle della capitale. E non solo per i comuni cittadini alle prese spesso e volentieri con buche, sosta selvaggia e tamponamenti. Più di una volta, infatti, vittime di incidenti sono stati, come nell'ultimo caso riguardante Immobile, i calciatori di Roma e Lazio. Quello del capitano biancoceleste, che si è scontrato con un tram, è soltanto l'ultimo di una lunga serie. Per restare in tempi abbastanza recenti, Bruno Peres - ora al Trabzonspor - si è reso protagonista di ben due incidenti. Il primo nel 2016 quando la sua Porsche si schiantò contro i dissuasori di piazza dei Tribunali. Il secondo nel gennaio 2018, in questo caso al volante della Lamborghini in zona Terme di Caracalla. Nell'occasione, oltre al danno materiale, arrivò anche quello penale: ritiro della patente, multa di 800 euro e denuncia per guida in stato di ebbrezza. Toccò poi a Perotti, nel 2017, quando venne - suo malgrado - coinvolto in un tamponamento a catena mentre si recava a Trigoria. Del 2016 è invece l'incidente di El Shaarawy. Il Faraone colpì una Panda con la sua Audi dopo un sorpasso azzardato. Andando un po' indietro nel tempo, già nel 2000 Totti venne coinvolto in un tamponameto sul GRA con l'allora fidanzata Maria Mazza. Nel 2002 rimasero coinvolti in un incidente Zebina e Candela: ferrari distrutta. A bordo della stessa auto, il 15 gennaio dello stesso anno, avevano collezionato una multa da 327 euro e una doppia sospensione della patente lo stesso Candela con Montella.

LE TRAGEDIE

Risale invece al 2014, l'altro precedente riguardante un calciatore della Lazio che distrusse la sua Lamborghini Gallardo dopo un impatto a corso Francia alle 4.30 del mattino, uscito da un concerto di Snoop Dogg. Neopatentato, risultò positivo al test dell'alcol che per i ragazzi che hanno appena preso la licenza vieta di bere anche un solo sorso. Nel 2012 l'ennesimo incidente s'è poi trasformato in tragedia. Mirko Fersini, giovane promessa biancoceleste rimane ferito dopo un incidente, finendo in coma in seguito alle brutte ferite riportate. Si spegne dopo poco meno di una settimana. Putroppo nel 2021 un altro giovanissimo perde la vita. Si tratta di Daniel Guerini, 19 anni, della Primavera. Il dramma si verifica su viale Palmiro Togliatti: la sua Smart impattòacontro una Mercedes Classe A, riportando danni ingenti e costando la vita al fantasista biancoceleste.