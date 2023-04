Sabato 22 Aprile 2023, 07:34

Almeno cinquecento metri al giorno da riasfaltare. Escavatrici e rulli in azione soltanto di notte. Un monitoraggio continuo da parte di Comune, Città Metropolitana e Anas per rispettare il cronoprogramma dei lavori. Ma nonostante tutte le accortezze messe in campo dai tre soggetti, si attendono mesi di disagi - tra tratti chiusi, carreggiate ristrette e sensi unici alternati - per chi deve circolare sui quasi 440 chilometri di consolari e strade di grande viabilità da sistemare entro il Giubileo del 2025. Perché, pur operando di notte, parliamo di arterie che prima dell'alba sono molto utilizzate per motivi logistici, per i trasporti (Braccianese, Tiberina o Tuscolana) o che di estate sono prese d'assalto da chi vuole cenare al mare (la via del Mare) o fuori porta, per esempio raggiungendo i Castelli con l'Appia Nuova o la via dei Laghi.

Già in tempi non sospetti e viste le scadenze che attendono la Capitale, il sindaco Roberto Gualtieri aveva sottolineato che «i cantieri saranno molti e ci scusiamo per i disagi. Ma ci prepariamo a una stagione di grandi interventi. Saranno fondamentali e in alcuni casi sono attesi da decenni». Concetti in parte ribaditi nelle scorse ore, presentando la convenzione stretta con Anas: «Riqualifichiamo in profondità tante arterie strategiche, sia in ingresso sia in uscita dalla città, proprio considerando i flussi straordinari di arrivi che ci attendono». Mentre l'assessore ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini - per spiegare perché il gioco vale la candela - non a caso ha aggiunto: «Un'operazione di questo tipo è un'assoluta novità e al centro di questa iniziativa poniamo la sicurezza di tutti, automobilisti, pedoni e utenze fragili».

I primi cantieri aperti da Anas riguarderanno la Braccianese e la Portuense. Sulla prima arteria, a due corsie soltanto nel primo tratto che parte da Roma, si circolerà per forza di cose a senso unico alternato nell'area del cantiere per andare verso l'area del Lago di Bracciano. Stessa modalità anche sulla Portuense, che però nella parte più urbanizzata vede il traffico scorrere su due corsie: a questa altezza dovrebbe essere deciso soltanto un restringimento della carreggiata oltre al divieto di parcheggiare. Ogni notte poi sarà necessario chiudere un pezzo della corsia anche sulle strette direttrici che portano verso i Comuni a Nord di Roma e saranno interessate dai lavori: via della statale di Cesano, viale di Baccanello, via Tiberina, la Cassia e la Sacrofanese. Idem per via Santa Maria di Galeria. Spingere poi il traffico verso percorsi alternativi servirebbe soltanto per allungare i tempi di percorrenza.

PARCHEGGI

Senso unico alternato e divieto di sosta anche a via Camilluccia e a via della Storta. Stesse soluzioni per via della Pisana, dove è normalmente problematico gestire la circolazione delle auto, stretta com'è in molti punti. Sempre restando al quadrante Nord, nelle altre arterie al centro della manutenzione straordinaria (via di Boccea, via Trionfale, via Leone XIII e via dei Colli Portuensi) sarà chiusa soltanto una corsia della carreggiata. Anche qui stop ai parcheggi e cancellazione delle fermate dei bus nei tratti interessati dai cantieri.

Nelle ore notturne circolazione su una sola corsia, e sempre nei punti dove si scava o si posa l'asfalto a via Nomentana, a via Casal Boccone, a via Salaria, a via Prenestina, a via Casale di San Basilio, a via Collatina, sulla Tangenziale Est e sull'Olimpica. Qui, in alcuni tratti, ci saranno da sistemare anche pezzi di verde. Sulla Colombo saranno utilizzati i controviali. Per le strade più centrali inserite nel piano dei lavori si dovrebbe consigliare, non obbligare, a utilizzare quando è possibile delle parallele per bypassarle, anche allungando il tragitto: per esempio al posto di via di Donna Olimpia, a Monteverde, sarà meglio prendere il vicino viale dei Quattro Venti per raggiungere la zona di viale Marconi o quella della Gianicolense.