Venerdì 7 Aprile 2023, 08:10 - Ultimo aggiornamento: 08:17

Contusioni ed escoriazioni, sangue su una mano e su un ginocchio, le medicazioni presso una farmacia vicina abituata a ricevere "feriti" e tanta rabbia. «Sono caduta per colpa delle radici affioranti e non sono l'unica vittima nel quartiere della mancata manutenzione delle strade». Loredana, 65 anni, impiegata, mostra ancora le ferite anche se sono passati giorni da quando si è infortunata su via Giuseppe Galliano, nel cuore del quartiere Casal Bertone dove negli ultimi mesi, spiegano i residenti e i comitati di quartiere, sono diverse decine le persone che sono cadute a causa delle buche sempre più presenti nel territorio. Siamo accanto alla scuola Giovanni Randaccio, su quel marciapiede "bombardato" dove mamme e nonni che andavano a prendere i bimbi dopo il suono della campanella sono caduti.



LA RABBIA

Loredana racconta: «Cerco di evitare di passare sul marciapiede di via Galliano perché è pieno di avvallamenti e dossi creati dalle radici degli alberi: di solito cammino in mezzo alla strada, ma c'erano auto parcheggiate in seconda fila e non avevo voglia di rischiare di essere investita». E allora Loredana ha fatto la scelta più semplice, quella che qualunque cittadino che paga le tasse avrebbe il diritto di fare: camminare su un marciapiede.

Ma a Roma si rischia, sempre, quando si è in strada: non solo attraversando sulle strisce pedonali (tante le persone investite e uccise) ma anche solo passando sullo spazio riservato ai pedoni. A Casal Bertone, IV Municipio, la situazione dell'asfalto dopotutto è allarmante. «A piazza Tommaso de Cristoforis molte persone sono cadute per colpa della pavimentazione dissestata» spiega Alessandro Pollice, residente che da tempo insieme ad altri cittadini si prende cura degli spazi verdi sfalciandoli e abbellendoli con piantine che a volte però vengono rubate. «La parte deteriorata della pavimentazione della piazza tempo fa era stata recintata con una rete arancione aggiunge poi è precipitata, tante volte abbiamo chiesto un intervento, ma nessuno ci ascolta». A pulire le aree verdi insieme ad Alessandro c'è anche Loredana. «Pochi mesi fa sono caduta anche io in piazza Tommaso de Cristoforis, tre anni fa invece mi sono rotta il malleolo per una caduta su via di Portonaccio».

Loredana non ha mai denunciato agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale gli incidenti, l'unico modo per avviare eventualmente una causa di risarcimento contro il Comune per le ferite riportate a causa delle buche e dell'asfalto deteriorato. «Dopotutto sarebbe difficilissimo...». La lista delle strade dissestate a Casal Bertone è lunghissima. «Su via Baldisserra una voragine recintata è diventata una discarica - aggiunge Alessandro Pollice - stessa cosa su via de Dominicis, via Orti Malabarba invece è un campo da golf». Tra le ultime denunce dei residenti di Casal Bertone, la presenza di pericolosissimi tondini sporgenti dalle famose reti arancioni in piazza de Cristoforis.