Lunedì 17 Luglio 2023, 19:46 - Ultimo aggiornamento: 20:04

Nessuna tregua da caldo e afa per Roma, dove fra le giornate di martedì e mercoledì è previsto un picco di 43 gradi. Una temperatura record (l'anno scorso si raggiunsero 40,7 gradi), contro cui c'è ben poco da fare, se non seguire i soliti consigli: non uscire nelle ore centrali del giorno, bere tanto, indossare abiti leggeri. Non tutte le aree della città, però, sono uguali: parchi e zone alberate sono tendenzialmente più fresche. Il portale MeteoBlue mette a disposizione degli utenti delle mappe interattive che mostrano con un elevato grado di precisione in quali quartieri la temperatura è più elevata e quelli in cui è (almeno leggermente) più bassa.

Roma, la mappa del caldo

A Roma, nelle ore di punta, le zone più calde in assoluto sono quelle in corrispondenza degli scali ferroviari: Termini e Tiburtina sulla mappa del sito specializzato sono colorate del rosso più intenso, che rappresenta temperature superiori ai 40 gradi. Stesso discorso per le stazioni Tuscolana, Ostiense e così via. In Centro c'è poco scampo: dal Colosseo al Vaticano - passando per Trastevere - il termometro difficilmente scende sotto i 39 gradi. Fra quartieri più caldi spiccano sulla mappa San Giovanni, Eur, Garbatella, Cinecittà, Pietralata e tutti gli altri agglomerati urbani di grandi dimensioni.

#Heatwave #Charon continues, 43°C is forecast in Rome for next Week. But there are cooler spots in the City. Find where they are at this moment: https://t.co/WHXt8RXRxX pic.twitter.com/gem3S2X77Y — meteoblue AG (@meteoblue) July 15, 2023

Dove si sta più freschi?

Sulla mappa di MeteoBlue è possibile, tuttavia, individuare delle piccole aree colorate di verde (temperature uguali o inferiori a 38 gradi): nei parchi e lungo il Tevere, dove spicca l'isola Tiberina come vera e propria "oasi" di fresco. In questa fascia rientrano anche in quartieri come Parioli, Trieste, Montesacro e Prati. In generale, le zone più fresche sono quelle maggiormente ombreggiate. E così o posti meno caldi in assoluto (sotto i 37 gradi) sono villa Borghese, villa Ada, villa Torlonia, villa Doria Pamphilj, ma anche tutta l'area dell'Aniene e le alture di Monte Mario e del Gianicolo.