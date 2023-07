Muse, a Roma concerto posticipato per il forte caldo: cambiano orario di ingresso e dell'esibizione. Il nuovo programma

Il caldo torrido non solo ferma i cittadini di Roma ma anche le rockstar. Il concerto dei Muse, band britannica, ha subito un cambio di programma. Domani (18 luglio, ndr.) la band si esibirà allo stadio Olimpico per la prima data italiana del loro «Will of the People World Tour» che il 22 Luglio 2023 toccherà anche lo Stadio San Siro di Milano. La giornata di domani però nella capitale si preannuncia da record per via delle alte temperature,che potrebber otoccare anche i 43° gradi, secondo le previsioni.

Ragion per cui, la band di Matthew Bellamy attraverso i propri canali social ha annunciato di aver modificato gli orari delle esibizioni e di apertura dei cancelli per evitare danni e problemi ai fan.

Nel comunicato si legge che «a causa del caldo senza precedenti previsto, abbiamo posticipato l’orario di apertura porte e l'orario delle esibizioni il più tardi possibile». Sono previste misure straordinarie e supplementari sia all’interno che all’esterno dell’impianto per proteggere i quasi 60mila fan provenienti da tutta Italia per il concerto.