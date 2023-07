Sahara, una lingua di fuoco sull'Italia: ondata di caldo record, notti tropicali e afa intensa. Quando finirà (e come difendersi)

Caldo, comincia la settimana più torrida. Mercoledì si registreranno temperature bollenti su quasi tutta Italia, da Nord a Sud. Condizioni meteorologiche che, se confermate, conferirebbero a questa ondata di afa il record per durata e temperatura. Una vera e propria lingua di fuoco di estrazione sahariana spingerà lo zero termico fino a 4500m al Nord e tra 4800 e 5000m al Centro Sud. Pensate che alla quota di 1500m si potranno avere valori massimi fino a 28/30°C. La condizione peggiore sarà per le pianure che potranno vedere infranti alcuni record storici. Come riporta 3bmeteo, saranno tutti valori sopra media con scarti anche di 10°C e più rispetto alla normalità. I valori di umidità dell'aria saranno l'ago della bilancia che farà la differenza tra caldo afoso e caldo torrido.