Incendi in Grecia, evacuati 1200 bambini da un campeggio estivo vicino Corinto

Incendi fuori controllo in Grecia. Secondo il sindaco del comune di Loutraki 1.200 bambini sono stati evacuati dai campeggi estivi in cui si trovavano a seguito di un incendio boschivo scoppiato nella località di villeggiatura di Loutraki, circa 4 km a nord-est di Corinto, come riporta il sito di Kathimerini. Un altro imponente incendio è attualmente in corso nella località di Kouvaras, circa 50 chilometri a est di Atene.

Massive wildfire in Kouvaras of Athens, Greece 🇬🇷



Acropoli parzialmente chiusa

L'Acropoli di Atene rimarrà chiusa nelle ore più calde anche della giornata di domani e per il terzo giorno consecutivo.

Gli interventi

Le squadre delle Ong sono intervenute «decine di volte» per soccorrere i visitatori che negli ultimi giorni hanno sofferto malesseri. Sono state inoltre installate tende da sole in prossimità dei banchi d'ingresso per proteggere le migliaia di visitatori accorsi ad ammirare il Partenone in cima all'Acropoli, capolavoro del periodo «classico» dell'antichità (V secolo a.C.). Anche il più grande sito archeologico dell'isola di Creta, il palazzo di Cnosso, associato al mito del Minotauro, ha chiuso i battenti oggi tra mezzogiorno e le 17, secondo le autorità di Heraklion. Affollate invece le spiagge della costa attica, vicino ad Atene, secondo le immagini della televisione pubblica Ert. Nell«estate del 2021 violenti incendi hanno colpito la Grecia, in particolare sull'isola di Eubea, a un centinaio di chilometri da Atene, a causa delle temperature torride.