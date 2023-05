Roma, bus a fuoco sul grande raccordo anulare: mezzo distrutto, nessuno ferito

Alle ore 23,30 di ieri, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento la Rustica, con in supporto l'autobotte, è intervenuta sull'A 90, grande raccordo anulare corsia esterna, in prossimità dell'uscita Roma-L'Aquila, per l'incendio di un bus privato adibito a trasporto pubblico. Nessuna persona è rimasta coinvolta dalle fiamme che hanno completamente distrutto il mezzo. Chiuso il transito veicolare solo durante le operazioni di spegnimento.