Ztl fascia verde a Roma: i varchi, chi non potrà entrare e di quanto è la multa. Spunta l'ipotesi deroghe, residenti sul piede di guerra

I residenti non ci stanno e, oltre alla raccolta di firme, minacciano una manifestazione sotto al Campidoglio. Chi abita a Fidene, Cinecittà, Tuscolano, sulla Flaminia, proprio non ci sta ad avere sotto casa la nuova Ztl. Si tratta di una zona a traffico limitato che riprende le regole che sono state operative per lungo tempo nella zona dell'anello ferroviario. Il prolungamento, però (di fatto, già operativo), da fine anno si concretizzerà con i nuovi varchi fatti con le telecamere. Quindi, se oggi bisogna essere fermati da una pattuglia per essere sanzionati, tra qualche mese non si sfuggirà al varco elettronico.

Ztl fascia verde, il Campidoglio ci ripensa: dopo le proteste arrivano le modifiche

Roma, nuova Ztl: da novembre vietati transito e sosta ai veicoli più inquinanti. Rabbia dei cittadini, già raccolte 8mila firme

Cosa può accadere?

Difficile è che l'amministrazione comunale possa tornare sui suoi passi. Più facile che possa procedere a ulteriori deroghe (come sta facendo con gli operatori dello spettacolo, che verrebbero particolarmente penalizzati per le tante riprese cinematografiche, ndr), o che si possa procedere per step. I residenti chiedono comunque una revisione dei confini della fascia verde in attesa di un potenziamento del trasporto pubblico o di alcuni mezzi, come quelli a gpl.

Quanti sono i veicoli?

Il provvedimento riguarda circa 30.000 autoveicoli e 300.000 transiti giornalieri di persone che dalla periferia entrano ed escono in città.

Cosa stanno facendo i residenti contro la nuova Ztl?

I cittadini hanno avviato una petizione contro la ztl e si sono riuniti su un gruppo Facebook per organizzare eventi di protesta. Vogliono chiedere una sospensiva dell'atto promuovendo anche un ricorso al Tar.

Dove saranno i nuovi varchi?

Questi i luoghi dove verranno installate le telecamere (alcune sono già in corso di installazione):

Via Aurelia – Circovallazione Aurelia

Via Madonna del Riposo – Piazza di Villa Carpegna

Via Giuseppe Tornielli -Via Isacco Newton

Vicolo di Papa Leone – Via Alberese

Via della Magliana – Altezza civico 309

Via C.Colombo – Viale Marconi ( ingresso da Via Colombo dir. Centro)

Via C.Colombo – Viale Marconi ( ingresso da Via Colombo dir. EUR)

Via Cristoforo Colombo – corsie centrali Via Laurentina

Via Cristoforo Colombo – corsie laterali Via Laurentina

Via Luigi Perno – Via Laurentina

Piazzale Roberto Ardigò – Via Laurentina

Viale del Tintoretto – Via Laurentina

Via del Serafico – Via Laurentina

Via Vitellia – Piazzetta del Bel Respiro

Via Ardeatina -Via di Tor Carbone

Via di Tor Carbone – Via Ardeatina

Via Torricola – Via Ardeatina

Via del Casale Rotondo – Via Appia Nuova

Via Appia Nuova – Via Pizzo di Calabria

Circovallazione Tuscolana – Via Tuscolana / Piazza di Cinecittà

Via Tuscolana – Via Palmiro Togliatti

Via Statilio Ottato – Viale Palmiro Togliatti

Via Giuseppe Chiovenda – Viale Palmiro Togliatti

Via Santi Romano – Viale Palmiro Togliatti

Via Casilina – Via Palmiro Togliatti

Via dei Pioppi – Via Palmiro Togliatti

Via dei Platani – Viale Palmiro Togliatti

Via dei Sesami – Viale Palmiro Togliatti

Via dei Gelsi – Viale Palmiro Togliatti

Via Prenestina (dir. Via dei Larici) – Via Palmiro Togliatti

Via Prenestina – Via Palmiro Togliatti

Via Collatina – Via Palmiro Togliatti

Via Furio Cicogna – Via Tiburtina

Via Tiburtina – Via di Rebibbia

Via Nomentana – Viale Kant

Via Ettore Romagnoli altezza civico 89

Viale Adriatico – Via Col di Rezia

Via Lampedusa – V.le Jonio

Via Pantelleria – V.le Jonio

Largo Valtournanche Altezza civico 36

Via Salaria Altezza PMV TE/20

Via Salaria – Via del Foro Italico

Via Flaminia altezza svincolo Via Flaminia

Via Flaminia Nuova Altezza – Via Tuscania

Via Flaminia Nuova Altezza – Via Tuscania (controviale)

Via Cassia Nuova – Via Pareto

Via Vilfredo Pareto altezza civ.19

Via di Vigna Stelluti Altezza civico 8

Via Riccardo Zandonai – Largo dei Giuochi Delfici

Via Trionfale – Largo Cervinia

Via Vittorio Montiglio – Via Luigi Arbib Pascucci

Chi non può circolare nella Ztl Fascia Verde?

Non possono circolare: autoveicoli alimentati a benzina o a gasolio (diesel) pre Euro 1, Euro 1 ed Euro 2, autoveicoli alimentati a gasolio Euro 3, ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina pre Euro 1 ed Euro 1, ciclomotori e motoveicoli alimentati a gasolio pre Euro 1, Euro 1 ed Euro 2.

Da novembre 2024 non potranno accedere alla Fascia Verde anche gli autoveicoli alimentati a benzina Euro 3

Dal 1 novembre 2023 non potranno accedere alla Fascia Verde in questa fascia oraria le autovetture alimentate a gasolio Euro 4, ciclomotori e motoveicoli a gasolio Euro 3, veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a gasolio Euro 4 nelle fasce 7.30-10.30 e 16.30-20.30

A partire dal 1 novembre 2024 il divieto sarà esteso alle autovetture alimentate a gasolio Euro 5, i veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a gasolio Euro 5 nelle fasce 7.30-10.30 e 16.30-20.30

Rientrano nei divieti anche le automobili con alimentazione Bi-Fuel (benzina-gpl o benzina-metano), Mixed-Fuel (gasolio-gpl) e Dual-Fuel (gasolio-metano).

Ci saranno deroghe?

Sì. Ad oggi possono averla i veicoli con il contrassegno disabili. E poi gli autobus pubblici, i veicoli della polizia, del soccorso stradale e per le emergenze, anche sociali, per la gestione dei rifiuti e per la gestione emergenziale del verde. Sono previste deroghe anche per i veicoli con targa del Corpo diplomatico e di Città del Vaticano e per i veicoli d'epoca, ma soltanto in occasione di eventi autorizzati dagli organi competenti.

Se si entra in Ztl e non si rientra nelle categorie che possono entrare, qual è la multa?

La multa parte da 163 euro e può arrivare fino a 658 euro. In caso di recidiva del divieto è prevista la sospensione della patente fino a 30 giorni.