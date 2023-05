Venerdì 5 Maggio 2023, 06:28 - Ultimo aggiornamento: 06:31

La nuova Ztl fascia verde non va giù: a parte la petizione lanciata dal capogruppo della Lega, Fabrizio Santori, e che ha superato già le 55mila firme, si litiga nei Municipi e il Campidoglio tentenna. Il provvedimento del Comune, varato per dare attuazione al piano sulla qualità dell'aria varato a ottobre 2022 dalla Regione Lazio guidata da Zingaretti in recepimento a normative europee, prevede una serie di limitazioni alla circolazione dei veicoli dentro la cosiddetta Ztl fascia verde, cioè poco meno della città delimitata dal Raccordo.

CAMPIDOGLIO

Ieri, in Campidoglio riunione per decidere il da farsi di fronte a una protesta sempre più montante. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha deciso l'istituzione di un tavolo tecnico permanente interno il cui obiettivo è valutare possibili rimodulazioni delle misure cercando di trovare un equilibrio tra le esigenze di tutela dell'ambiente e della salute delle persone e l'impatto economico delle nuove disposizioni sulle fasce più deboli. Secondo fonti di Palazzo Senatorio, le prime iniziative del gruppo di lavoro in questa prima fase partiranno con un accurato monitoraggio relativo all'attuale e reale circolazione dei veicoli Euro 2 ed Euro 3 in città (formalmente vietati dal 2018) e con l'avvio di un'interlocuzione con la Regione Lazio per definire deroghe ed eventuali compensazioni ambientali sulle disposizioni previste dalla Fascia Verde sempre nel rispetto dei vincoli ambientali previsti dal piano regionale.

Ztl fascia verde, il Campidoglio ci ripensa: dopo le proteste arrivano le modifiche

Roma, nuova Ztl: da novembre vietati transito e sosta ai veicoli più inquinanti. Rabbia dei cittadini, già raccolte 8mila firme



MUNICIPI

Nel frattempo, però, mentre da giorni si susseguono disservizi su bus, metro e ferrovie con immagini di file interminabili di passeggeri, sulle proteste contro questo provvedimento si discute (e si litiga) anche nei Municipi.

Al Portuense, XI Municipio, è stata approvata all'unanimità una mozione, presentata dalla maggioranza di centrosinistra, con cui si chiede di aprire un tavolo con la Regione Lazio e il Governo per ottenere una proroga dei termini dei divieti. Al contrario, nel X Ostia, i consiglieri 5Stelle - Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti - protestano perché la maggioranza di centrosinistra «respingendo la nostra domanda di prolungamento dell'orario del Consiglio, ci ha di fatto impedito di illustrare un ordine del giorno che chiede di sospendere questi nuovi divieti di circolazione». Stessa sorte per un ordine del giorno presentato dalla Lista Calenda mentre quello di Fratelli d'Italia è stato bocciato dal centrosinistra. «Si può escludere o limitare il diritto di circolare liberamente solo se si garantiscono modalità di sostituzione. Non è possibile vietare di usare la propria auto se non si hanno mezzi alternativi ad essa, è come dire: buttate la vostra auto ma non tutti possono permettersi di acquistarne una nuova».