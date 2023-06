Mercoledì 14 Giugno 2023, 22:29

Momenti di terrore per una donna di 50anni residente in viale Kennedy (tra Frattocchie e Santa Maria delle Mole), una zona di villette a schiera alla periferia di Marino. La signora, poco prima della mezzanotte di lunedì, era in giardino per ritirare dei panni dallo stendino quando si è improvvisamente trovata di fronte quattro malviventi, probabilmente penetrati nella sua proprietà da una villa disabitata adiacente. La 50enne, molto spaventata, ha provato a urlare per far scappare i banditi che invece l’hanno portata in casa e per tacitarla l’hanno aggredita con pugni e minacce, portandole via un orologio e qualche gioiello, per poi dileguarsi velocemente. In un’altra zona della casa (in camera da letto) c’era il marito che sembra non essersi accorto di nulla. Qualche vicino, invece, ha sentito le urla della donna e si è recato a casa della signora per prestare il primo soccorso e chiamare sia il 118 che le forze dell’ordine.

I SOCCORSI

La signora è stata portata al pronto soccorso del Nuovo Ospedale dei Castelli dove è stata medicata per alcune ferite al volto. Gli uomini della compagnia dei carabinieri di Castel Gandolfo si sono recati sul posto in pochissimi minuti, ma dei malviventi non c’era più traccia. Dalle prime indagini, è emerso che i banditi (incappucciati e con i guanti) non erano armati e che probabilmente non avevano “preso di mira” quell’appartamento, ma che per far tacere la donna alla fine si siano convinti a portarla in appartamento e picchiarla. Dai primi racconti della vittima, sembra che avessero un accento dell’Est Europa e probabilmente avevano un’auto nelle vicinanze (forse con un “palo” a bordo) con cui si sono dileguati rapidamente.

Alla vittima della rapina e alla sua famiglia è arrivata anche la solidarietà del sindaco Stefano Cecchi che ha tenuto un summit col comandante del gruppo carabinieri di Frascati tenente colonnello Alberto Raucci, col comandante della compagnia dei carabinieri di Castel Gandolfo capitano Davide Acquaviva e col maresciallo Marcello Michienzi della stazione di Santa Maria delle Mole. Nella zona di Santa Maria delle Mole e Frattocchie alcuni cittadini hanno mostrato la loro preoccupazione sui principali gruppi Facebook di segnalazioni dei quartieri. Pochi giorni fa aveva fatto molto scalpore la rapina in villa subita dall’ex sindaco di Marino Giulio Santarelli che attualmente vive a Grottaferrata. Anche in quel caso a fare irruzione nell’abitazione sono stati quattro malviventi (quasi sicuramente dell’Est Europa) che avevano il volto coperto da passamontagna e indossavano dei guanti in lattice per non lasciare impronte. La banda ha portato via poco meno di 1000 euro e una manciata di gioielli.