Roma, allarme furti a Prati Fiscali: armati di pala tentano di rubare un motorino, poi fuggono. I residenti: «Siamo esasperati»

Hanno tentato di rubare un motorino all’interno di un comprensorio residenziale armati di pala, ma avvistati da una residente hanno fallito e si sono dati alla fuga. I fatti sono accaduti lo scorso sabato, poco dopo le 7.40 ( del mattino, ndr) in via Pienza, zona Prati Fiscali. Ma quanto accaduto nella giornata non sembrerebbe essere un episodio isolato, ma l’ultimo di una serie di fatti che da tempo si registrano nella zona. «La situazione è diventata pesante e siamo un pò tutti esasperati», spiega al Messaggero Paola de Caro. «Erano da poco trascorse le 7.40 e avevo alzato la serranda della finestra. Ho visto due ragazzi che stavano cercando di rubare il motorino del mio vicino. Mi sono affacciata - prosegue ancora Paola - e ho notato uno dei due con una pala in mano per poi nasconderla - quando avvistato - sotto la maglietta». E svela l’identikit dei due malviventi: «Due giovanissimi, età compresa tra i 20-25 anni - con la faccia da bravi ragazzi. Uno dei due indossava un capello blu con visiera. L’altro aveva i capelli color castano chiaro».

I due - stando al racconto della testimone - si sono successivamente dileguati. «Abitiamo in una strada privata, i due ragazzi sono stati successivamente visti anche all’interno del complesso, ma sono poi scappati».

Ventiquattro ore prima un’altra macchina è stata danneggiata. «Avevo parcheggiato la mia automobile - racconta ancora Paola - e l’ho ritrovata il giorno dopo con il muso distrutto. Qui, da noi, tante auto sono state distrutte in quantità industriali. Il padrone del motorino ( che ha subìto il tentato furto, ndr) aveva acquistato lo scorso anno una vettura e dopo pochissimi giorni l’ha ritrovata senza le ruote».

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e sono in corso le indagini. «Sono rimasta allibita - prosegue ancora Paola - da tanta sfacciataggine e tranquillità dei due mentre tentavano di rubare il motorino. Purtroppo non ci sono nemmeno le telecamere di videosorveglianza. L'installazione sarebbe un grande aiuto».

Non solamente furti. In generale, nel territorio del Municipio III, si sono verificati colpi all’interno delle abitazioni e diversi esercizi commerciali. Spesso, i cittadini, anche attraverso i canali social, avviano catena di informazioni e solidarietà con l’intento di mettere in guardia gli altri residenti. «Ancor prima delle istituzioni, si potrebbe combattere questo stato di insicurezza attraverso la creazione di una comunità. Prestare attenzione al prossimo - conclude Paola de Caro - ed aiutarsi gli uni con gli altri».