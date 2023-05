Martedì 23 Maggio 2023, 10:09

Vi prego, aiutatemi a ritrovare il mio Ben». È un appello disperato quello della signora Azucena Suarez, Susy per tutti quelli che vivono nel quartiere. Il suo cagnolino è sparito in pieno giorno, di domenica e il muro del giardino è stato sfondato. Più che un dispetto nei confronti di questa famiglia è molto probabile il furto considerato che i ladri potrebbero aver approfittato dell'assenza dei proprietari dalla loro abitazione di via Torre Perla, nella zona Caere Vetus di Ladispoli. Un fenomeno, quello dei furti dei cani, in continua ascesa sul litorale sud. Diversi casi in questo ultimo periodo sono stati registrati a Casal Palocco, Acilia e Infernetto. Ecco perché la demolizione della piccola ringhiera nel giardino farebbe pensare ad un raid, l'ennesimo a questo punto. La padrona del meticcio di piccola taglia non riesce a darsi pace e, oltre a presentare denuncia al commissariato di polizia, ha scritto sui social pubblicando anche le immagini sia di Ben che del muretto danneggiato. Il tam tam in città si è diffuso rapidamente. Si sono attivate subito le realtà animaliste.

«Mentre i proprietari non erano in casa sostiene Caterina Carlomagno dell'associazione Animaliberi Onlus - qualcuno ha scardinato questa piccola ringhiera in basso al muro di cinta e ha preso il cane. Ben è un maschio di piccola taglia, microchippato. Potrebbe essere ovunque e non si sa con chi: per qualunque avvistamento, notizia o segnalazione contattare il numero 3288613486».

LE PISTE

Tra le ipotesi anche quella della fuga del cagnolino magari dopo un tentativo di introdursi nel giardino forzatamente da parte dei soliti ignoti ma è una pista molto debole. Sul tema interviene anche Palazzo Falcone. «Finora specifica Giancarlo De Santis, delegato comunale ladispolano a Tutela e benessere degli animali non era mai avvenuto qui nella nostra città ma è chiaro che bisogna tenere sempre gli occhi aperti. Spiace per l'accaduto. In più ci sono altre problematiche tra cui l'abbandono dei cani specie in previsione dell'estate. Fortunatamente le tante associazioni e le guardie zoofile si fanno trovare sempre pronte in caso di necessità». Alcuni mesi fa era stata creata una rete "Missing Dogs-Cani scomparsi" considerate le tante segnalazioni degli amici a quattro zampe spariti improvvisamente tra Civitavecchia e Ladispoli.