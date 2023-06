Mercoledì 21 Giugno 2023, 06:56 - Ultimo aggiornamento: 06:58

L'estate si apre oggi, dopo due mesi con temperature più basse della media, con un clima caldo come vuole la bella stagione, ma è già allerta per le ondate di calore e soprattutto per l'afa. Fino a venerdì sono infatti previste temperature oltre i 40 gradi e tanta umidità che potrà rendere le temperature insopportabili. In conseguenza dell'arrivo del caldo in 13 città, tra cui Roma sono previsti per domani bollini arancioni che indicano il rischio caldo per la salute della fascia più fragile della popolazione. A prevederlo è il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, da cui emerge che i primi bollini arancioni compariranno già oggi al nord per poi lievitare al sud domani.

Il meteorologo Lorenzo Tedici, de Il Meteo.it avverte, «il termometro si impennerà, dapprima su Sardegna, Toscana e Lazio poi su tutta l'Italia. Una massa d'aria subtropicale sta infatti risalendo dal Sahara, dall'Algeria verso il Mediterraneo: scorrendo sopra il Mare Nostrum, acquisterà umidità e si espanderà dalla Sardegna verso il Centro e poi anche sul resto del nostro Paese. Quando arriva l'Anticiclone delle Azzorre, da Ovest, dall'Oceano Atlantico - sottolinea Tedici - il caldo è sopportabile con picchi di 32-34°C, ma a basso contenuto di umidità; quando arriva l'anticiclone africano da Sud, dal Sahara, il caldo è insopportabile con picchi di 35-39°C e tanta umidità nell'aria. Con questa prima ondata di caldo del 2023 saliremo anche oltre i 40°C».

Sale il rischio per la salute della popolazione più fragile nelle città contrassegnate con il bollino arancione, sopra al quale c'è sopra il bollino rosso (massimo livello di rischio per tutta la popolazione).

I CONSIGLI

Per difendersi dal caldo il portale del ministero fornisce anche alcuni suggerimenti: come, evitare l'esposizione al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata e non recarsi nelle zone particolarmente trafficate, non praticare l'attività fisica intensa all'aria aperta durante gli orari più caldi della giornata. Utile per combattere l'afa anche un'alimentazione leggera, mentre a casa si suggerisce di soggiornare nella stanza più fresca. Infine si consiglia di indossare vestiti chiari e leggeri e bere liquidi, moderando l'assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè.