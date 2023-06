Londra, guardie reali svengono per il caldo durante la parata: ecco cosa è successo

Scena surreale a Londra, durante durante il “Colonel's Review”, una parata allestita per salutare il principe William: mentre suonavano la tromba almeno tre guardie reali sono crollate a terra, svenute, sopraffatte dall'ondata di caldo anomalo (intorno ai 30 gradi) che si è abbattuta in questi giorni sulla capitale del Regno Unito. Vestiti con la tradizionale divisa rossa, i soldati di sua Maestà indossavano anche il tipico copricapo in pelliccia: in quella situazione non li ha certamente aiutati. Successivamente il principe ha twittato: «Un sentito ringraziamento a tutti i soldati che hanno preso parte al Colonel's Review questa mattina, con il caldo. In condizioni difficili avete fatto davvero un ottimo lavoro».