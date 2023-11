Scuole chiuse domani in Toscana per maltempo: da Prato a Campi Bisenzio, l'elenco completo

Scuole chiuse domani 6 novembre in numerosi comuni della Toscana a causa dei danni provocati dal maltempo. In molti casi, la decisione era stata già presa nei giorni scorsi, durante il momento di massima emergenza per le forti piogge che si sono abbattute sulla regione. È il caso di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, dove il sindaco Andrea Tagliaferri ha emanato un'ordinanza per chiudere le scuole nel comune per tre giorni, da lunedì 6 novembre a mercoledì 8 novembre. La chiusura riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado e anche gli asili nel territorio comunale.

Scuole chiuse domani 6 novembre per maltempo

Scuole chiuse anche a Prato. La decisione «non è stata presa perché le scuole siano inagibili (gran parte non hanno problemi di accessibilità) quanto per evitare lo spostamento nelle zone più colpite, per consentire ai mezzi della protezione civile di muoversi più facilmente in città, di poter utilizzare se necessario alcune palestre per accogliere persone sfollate, nonché in maniera preventiva a seguito vista dell'allerta meteo prevista in peggioramento».

Ecco una lista dei comuni toscani in cui le scuole resteranno chiuse: