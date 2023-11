Bomba d'acqua a Roma, è allerta meteo: quanto durerà la pioggia? Gli effetti della tempesta Ciaran: le previsioni del weekend

Bomba d'acqua su Roma. Attorno alle 7 di questa mattina una violenta pioggia si è abbattuta sulla Capitale. La perturbazione è durata qualche minuto ma sono stati sufficienti per creare diversi disagi tra mamme colte di sorpresa mentre portavano i figli a scuola, pendolari che non riuscivano a scendere dai mezzi pubblici e traffico in tilt. L’agenzia regionale di protezione civile del Lazio, nel tardo pomeriggio di ieri mercoledì 1 novembre, ha emesso un’”allerta gialla” dalle prime ore di giovedì 2 novembre 2023 e per le successive 18-24 ore. Vediamo dunque le previsioni meteo delle prossime ore.