Meteo Roma, temporali e vento forte nei prossimi giorni: ecco quando, le previsioni

Quali sono le previsioni meteo di Roma i prossimi giorni? Il maltempo ha caratterizzato il primo weekend di novembre. Tra vento forte e bombe d'acqua, non è stato un fine settimana semplice per i romani. Un miglioramento è previsto per la settimana che viene. Anche se temporali, che potrebbero avere un carattere intenso, sono attesi. Andiamo quindi a scoprire quando la Capitale potrebbe essere di nuovo colpita da nubifragi e bombe d'acqua.

Bomba d'acqua su Roma, cade un albero: sospeso il tram 8. Tromba d'aria a Fregene, mareggiata e danni sul litorale