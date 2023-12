Incendio Malagrotta, a fuoco impianto dei rifiuti: colonna di fumo visibile da diversi chilometri di distanza

Incendio all'impianto dei rifiuti di Malagrotta, alle porte della Capitale. Intorno alle 15.30 la sala operativa del comando di Roma ha inviato in via di Malagrotta quattro squadre dei vigili del fuoco per un vasto incendio, con la nuvola di fumo visibile da diversi chilometri di distanza e segnalato dai cittadini della zona che transitavano sulle strade vicine. L'impianto interessato è il TMB1. È stato richiesto inoltre alla Direzione regionale dei vigili del fuoco Lazio l'invio di personale Gos con i mezzi di movimento terra.

L'intervento dei vigili del fuoco

Sono 40 i Vigili del Fuoco al lavoro, con 13 automezzi, nella discarica di Malagrotta per l'incendio

sviluppatosi all'interno dell'impianto Tmb1 per il trattamento dei rifiuti.