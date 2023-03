Roma, Villaggio Olimpico. Mariagrazia Barbieri: «A 86 anni mi batto per i diritti di anziani e disabili»

Mariagrazia Barbieri dal Villaggio Olimpico, 86 anni e non sentirli. «Perché noi “ragazzi” della quarta età non siamo più considerati?» la domanda di Mariagrazia. Ebbene sì, lei da anni, nonostante la sua stenosi del canale midollare che le impedisce di camminare e muoversi se non aiutata dal suo scooter elettrico si batte per i diritti degli ultra settantacinquenni e degli ultra ottantenni del quartiere. Dopo le battaglie portate avanti per agevolare la mobilità degli anziani (ha richiesto 5 scivoli per disabili scrivendo al Municipio e alla Polizia Locale) si batte da anni affinché venga nuovamente riconosciuta quella legge abrogata nel 2012 che consentiva la ripartizione in cinque o tre rate, rispettivamente, degli ultra 75 enni e degli ultra 80enni, delle spese sostenute nelle ristrutturazioni edilizie. Una legge che dal 2012 in poi non e' più stata possibile applicare.

«Viviamo spesso da soli e quando nei nostri condomini soprattutto in questo periodo si fanno dei lavori di ristrutturazione edilizia siamo in difficoltà - dice Mariagrazia che abita in via Portogallo - capisce che detrarre i lavori in 10 anni, come anche per i bonus riferiti ai mobili o agli elettrodomestici, per noi è cosa ardua anche se ci auguriamo di esserci per tanti anni». In passato, precisamente dal 2003 al 2011, solo per i contribuenti con età non inferiore a 75 o 80 anni era stata prevista una diversa modalità di ripartizione della detrazione, che prevedeva di usufruire dell’agevolazione rispettivamente in 5 e 3 rate annuali invece che 10. Ma oggi questa opzione non c'è. «Ho portato questa mi istanza anche all’attenzione di alcuni onorevoli e senatori e anche in televisione - conclude la Barbieri - ma non è cambiato nulla, spero che qualcuno possa accorgersi di noi prima o poi e accogliere queste piccole richieste che vanno alla mobiltà del quartiere alle attenzioni nella pubblica amministarzione alle leggi che ci vengano incontro vista la nostra età».