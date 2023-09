Teatro Olimpico, al via “divertirsi è vivere”: la programmazione completa della prossima stagione

ll Teatro Olimpico , uno dei più importanti teatri storici di Roma, collocato in Piazza Gentile da Fabriano nel quartiere Flaminio, presenta oggi la nuova stagione teatrale 2023-2024.

Ad arricchire la conferenza, la presenza di alcuni degli artisti che ci emozioneranno sul palcoscenico di quest’anno. Una stagione ricchissima di spettacoli e di titoli, per cui si prevede anche una discreta affluenza nonostante la “precarietà” insita nella definizione stessa di teatro di cui ci ha parlato Carlotta Proietti. «Malgrado si dica che con i social ci stiamo chiudendo sempre di più -ha proseguito Carlotta-, il ritorno al teatro rappresenta la voglia di vivere, di fare esperienze. Più cresce la realtà social e più lo spettacolo dal vivo acquista valore».

La programmazione 2023

30 Settembre - 1 Ottobre

Ad inaugurare la stagione teatrale sarà i “La Voce oltre il buio” con Angelo Maggi . Una divertente performance e lectio magistralis per immedesimarci ed immergerci nei panni dei doppiatori. Un’occasione e un mezzo per gli spettatori per dare un volto alle voci che quotidianamente ci accompagnano all’interno delle sale cinematografiche. Tramite il doppiaggio dal vivo riusciremo a scoprire cosa c’è dietro agli attori che-come affermato da Maggi- «Mi prestano da anni la faccia».

3 Ottobre - 8 Ottobre

A seguire sarà la ventesima edizione di “Il sogno di una notte di mezz’estate” , tratto dall’omonima commedia di William Shakespeare. Un’atmosfera magicamente onirica, malinconica, il mai così efficace intreccio di tre mondi tra loro così diversi: quello della realtà, quello della realtà teatrale e quello della fantasia. In una dimensione folle in cui il dispotismo e il dominio la fanno da padrone, s’inserisce una malinconica ricerca della felicità.

10 Ottobre - 15 Ottobre

Continuando il filone Shakespeariano, la programmazione prosegue con la versione integrale del “Il mercante di Venezia”. Domineranno lo spettacolo musicale una riflessione sulla giustizia, la tolleranza, l’intolleranza ed un’affilata ironia sull’amore e il denaro, in una rappresentazione veritiera della dinamicità e della contraddittorietà degli anni tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento tramite musiche socializzanti, cercando di mantenere il filone di tragedia e la tagliente ironia e comicità shakespeariana.

17 Ottobre - 22 Ottobre

Il Balletto di Roma, da sempre promotore della danza d’autore in Europa e nel mondo, tornerà all’ Olimpico con il nuovo allestimento d’eccezione: “Il Lago dei Cigni, ovvero Il Canto ”, reiventato da Fabrizio Monteverde. Una versione contemporanea del lago dei cigni, in un viaggio d’amore, prigionia e liberazione, sulle musiche di P. I. Čajkovskij.

25 Ottobre - 5 Novembre

A seguire la versione italiana della pluripremiata commedia inglese campione d’incassi “Peter Pan goes wrong”, arriverà sul palcoscenico con uno spettacolo dal titolo “Che disastro di Peter Pan ”. Disavventure e controversie metteranno a “dura prova” la professionalità degli attori, in una rappresentazione decisamente non convenzionale. «Per due ore di spettacolo non ne andrà bene una, ma noi storicamente andremo avanti».

7 Novembre - 19 Novembre

A novembre tornano dopo tre anni le acrobazie in “Back to Momix” sfideranno la gravità con uno sguardo teso al futuro. In uno spettacolo dai colori e dalle tecnologie nuove, nonostante i 43 anni di attività raggiunti dalla compagnia, vissuto attraverso lo “sguardo di un bambino un po’ cresciuto”.

21 Novembre - 26 Novembre

The Rocky Horror Show , il musical di Richard O’Brien noto per essere il più longevo del mondo, celebra l’ imperdibile 50°anniversario della compagnia con delle nuove tappe in Italia. Dopo il leggendario sold out nel nostro Paese del tour precedente, l’acclamato ritorno sarà proprio all’Olimpico a novembre.

29 Novembre - 3 Dicembre

I migliori artisti al mondo del circo contemporaneo, presenteranno il nuovo show “TILT” . Il cast? Le Cirque Top Performers, la più grande compagnia d’Europa. Scenografie originali e numeri aerei mozzafiato studiati appositamente per i teatri, la faranno da padrone. Un’interpretazione dei valori del mondo reale e della virtualità in una rappresentazione liberamente ispirata al film capolavoro «Ready Player One» di Steven Spielberg. “Per mangiare un piatto caldo dobbiamo rimanere con i piedi su questa terra”, un’interpretazione dell’arte circense completamente differente da quella a cui siamo abituati.

4 Dicembre - 5 Dicembre

Ad intrattenere e scuotere il pubblicò sarà poi la musica folk-rock ispirata alla tradizione romanesca del l’ Orchestraccia . Un concerto-spettacolo che bilancerà con originalità tradizione e modernità, con l’obiettivo di riflettere la bellezza della contraddittorietà di Roma. “L’Orchestraccia fa cantare, ballare, ridere, riflettere e commuovere”.

7 Dicembre - 10 Dicembre

Il Balletto di Roma tornerà a dicembre sul palco dell’Olimpico con “Lo Schiaccianoci” , sempre sulle musiche di P.I. Čajkovskij. Una visione moderna, rivisitata, fresca e vitale che affronterà con numeri d’illusionismo e nuovi tocchi di urban, il sentimento di smarrimento dell’identità in una società sempre più multiforme, in un binomio realtà-sogno.

11 Dicembre - 20:30 - 22:30

Con il contributo delle musiche di Franco Battiato, sul palcoscenico seguirà il veritiero e coinvolgente romanzo-spettacolo “Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato” tratto dall’omonimo libro di Marco Goldin. Ad innescare la rappresentazione teatrale un espediente narrativo, tra colori, parole e silenzi.

12 Dicembre - 13 Dicembre

La comicità e le parodie di Francesco Cicchella, si sposeranno con la musica e il ballo nell’esilarante spettacolo “BiS!” , scritto in collaborazione con Gennaro Scarpato e Vincenzo De Honestis.

14 Dicembre - 21:00 - 23:00

La satira di Marco Travaglio racconterà tramite il format “I migliori danni della nostra vita” , gli ultimi cinque anni della storia italiana tra: politica, finanza e informazione.

15 Dicembre - 17 Dicembre

Un elogio al potere salvifico del Rock and Roll, con il musical “We will rock you” .

Una narrazione potente tra realtà e fantasia, messa in scena grazie alle coreografie dalla travolgente tensione emotiva. A scandire il ritmo, gli intramontabili brani dei Queen.

La programmazione del 2024

19 Dicembre 2023 - 14 Gennaio 2024

A concludere il 2023 ed inaugurare il nuovo anno, lo spettacolo-aneddoto di Maurizio Battista “Caro Babbo Natale, ti scrivo...”. Ai musicisti d’eccezione si affiancheranno gli ospiti più variegati, in un “mix esplosivo di risate, coreografie e ricordi”.

15 Gennaio 2024

“ E.L SQUAD - Lights in The Dark ”, il progetto di punta di Yokoi, uno dei più grandi coreografi e ballerini giapponesi, arriva in Italia. L’utilizzo della tecnologia dell’elettroluminescenza, farà muovere e brillare nell’oscurità i ballerini, tra cui anche alcuni campioni mondiali di hip-hop. In uno show innovativo che unisce la tecnologia ultramoderna alla cultura popolare giapponese.

16 Gennaio 2024 - 20:30 - 23:00

Il palcoscenico ospiterà poi “Sarà capitato anche a voi ”, di Teo Mammucari; un mix esplosivo di esperienza e maturità artistica che convergeranno in una profonda riflessione sulla “leggerezza” calviniana del vivere.

18 Gennaio 2024 - 21 Gennaio 2024

Il sipario si aprirà poi alla favola di “Cenerentola ”, inscenata dagli artisti della Roma City Ballet Company e sold out ad ogni riedizione. La storia tradizionale basata sul balletto classico, si arricchisce con un pizzico di follia, comicità e divertimento, senza per questo tralasciarne la spettacolarità. Con due ballerini di fama mondiale, la compagnia quest’anno si muove con una struttura scenica ed un cast molto importanti.

23 Gennaio 2024 - 27 Gennaio 2024

Una settimana pinkfloydiana gremita di ospiti, incontri e musica nella “Pink Floyd Legend Week” . Il loro primo spettacolo a teatro risale al 2012, proprio all’Olimpico. Cinque concerti in cinque serate diverse, con spettacoli tematici. Il primo ospite in “the final cut”? Harry Waters.

30 Gennaio 2024 - 11 Febbraio 2024

Da un’intuizione di Gigi Proietti, torna all’Olimpico “Pippi Calzelunghe il Musical”. La storia della ribelle e anticonformista Pippi verrà raccontata da attori, ballerini-acrobati e cantanti. . Gli accuratissimi e raffinati costumi e l’elegante allestimento sono firmati da Susanna Proietti. In uno spettacolo vivace ed esuberante, il musical è un invito all’indipendenza e a sognare ad occhi aperti. Dove «Con la scusa di portare i bambini i grandi si divertiranno tantissimo».

13 Febbraio 2024 - 20:30 - 22:00

Da un’esilarante e tragicomico format di vita vissuta su YouTube, “Esperienze D.M.” di Awed, Dose, Dadda sbarca a teatro. Uno spettacolo dal vivo che punta tutto sull’improvvisazione, sul coinvolgimento del pubblico e sui commenti ai messaggi ricevuti via web.

15 febbraio 2024 -25 febbraio 2024

Angelo Pintus, con “ Una brutta persona ”, in uno spettacolo di cui non abbiamo indizi, pronti a lasciarci sorprendere.

19 Febbraio 2024 - 20 Febbraio 2024

Un omaggio al magico duo Mogol Battisti in “Canto libero- Omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol ”. Una band di 10 straordinari ed affiatati musicisti e dei minuziosi arrangiamenti, per riportare alla luce l’anima blues e rock dei cantanti.

27 Febbraio 2024 - 3 Marzo 2024

Una scenografia semplice e tante piccole storie daranno vita ad una nuova dimensione di umorismo ed intensità in “Open ”, scritto da Daniel Ezralow e dalla moglie Arabella Holzbog. Uno spettacolo in collaborazione con l’Accademia Filarmonica Romana, in un mix di sorpresa, energia, divertimento, leggerezza e agilità. Con un cast completamente rinnovato.

6 Marzo 2024 - 21:00 - 23:00

Il poliedrico artista Giovanni Vernia si esibirà in “Capa Fresca”, uno spettacolo ricco di ironia, musica, parodie, imitazioni, e satira di costume. Un incentivo, quello proposto da Vernia, a divertirsi e sdrammatizzare, partendo dalle proprie esperienze personali dalla vita quotidiana agli eventi collegati alla sua notorietà.

7 Marzo 2024 - 21:00 - 23:00

Sullo sfondo di uno dei peccati più tristemente diffusi in Italia, Demoni Urbani in “Amori tossici ” racconta tre casi di relazioni viziate, soffermandosi sul nome di un amore per cui spesso si arriva ad uccidere. Morbosità, squilibri, in un vortice macabro e travolgente di emozioni imprevedibili e fatali.

8 Marzo 2024 - 10 Marzo 2024

Vittorio Sgarbi racconterà col suo mordente spirito “Canova tra innocenza e peccato” , a duecento anni dalla morte dello scultore neoclassico. Ricostruendo un periodo cruciale della società e della storia dell’arte del tempo, celebrerà la vita dell’artista, accompagnato al pianoforte da Carlo Bergamasco e al violino da Marco Corvino. «Un tema per me insopportabilmente noioso, non scelto da me però sicuramente un imprevisto divertente-ha affermato Sgarbi- Canova è stato definito dalla critica lo scultore nato morto. In realtà rappresenta l’arte che supera la vita e ispira gran parte della contemporaneità».

12 Marzo 2024 - 17 Marzo 2024

Il Maestro Nicola Piovani torna all’Olimpico nello spettacolo “Semo o nun semo”, in collaborazione con l’ Accademia Filarmonica Romana. Uno spettacolo musicale ricco di serenate, stornelli e saltarelli tipici della tradizione romana. «Dopo la proposta di Carlotta Proietti di riprendere lo spettacolo, già vecchio quando è nato, ho capito che potesse ancora funzionare. Le canzoni sono tesori che hanno un ritmo unico, hanno ancora l’anima. Siamo lo stesso cast di 10 anni fa, artrosi permettendo lo faremo tale e quale» Ha dichiarato Piovani.

«Anche se quest’anno portiamo all’Olimpico 4 rappresentazioni,-ha proseguito Carlotta Proietti- non sono più legata ad una piuttosto che all’altra; le tematiche e i climi sono completamente diversi. Pippi calze lunghe nasce da un progetto di famiglia, ma io sarò in scena solo nello spettacolo di Piovani».

26 Marzo 2024 - 21:00 - 23:00

Peppe Iodice si cimenterà nello spettacolo senza filtri né censure “So' Pep ”. Con commenti crudi, espliciti e diretti, ci fornirà la sua visione dello scenario mondiale attuale, per un teatro più “vero, carnale ed esplosivo”.

27 Marzo 2024 - 28 Marzo 2024

Tornerà poi la musica con “Neverland, l’isola che non c’è ”. Con la partecipazione della famosa ballerina Tinna Hoffman, una delle storie più conosciute al mondo, quella di Peter Pan, prenderà vita tra: danza, commedia, canto, acrobazie, luci ed effetti di videomapping. In uno spettacolo dalle più disparate emozioni per grandi e piccini. «Rappresenta la volontà di ognuno di bloccare il tempo per rimanere bambini»

5 Aprile 2024 - 20:30 - 22:30

Paolo Belli torna in teatro con “ Pur di far Commedia ”, un’opportunità di racconti comici di vita vissuta, in un’esilarante commedia ambientata in una sala prove inscenando il tentativo di allestire uno spettacolo.

16 Aprile 2024 - 21 Aprile 2024

“Le Verdi Colline dell'Africa”, scritto, diretto e interpretato da Sabina Guzzanti, in scena insieme a Giorgio Tirabassi, descriverà attraverso spunti satirici il mestiere dell’attore. Un personale tributo al testo provocatorio “Insulti al pubblico” dello scrittore e drammaturgo austriaco Peter Handke, in uno spettacolo che confronta il teatro con la sua stessa essenza.

22 Aprile 2024 - 24 Aprile 2024

Chiara Francini si cimenterà nella tragicomica commedia all’italiana “Coppia aperta quasi spalancata ”, un racconto di vita coniugale, nonché un’analisi delle trasformazioni sociali e antropologiche dei nuclei familiari e dello “stare in coppia”.

2 Maggio 2024 - 5 Maggio 2024

I sei più giovani e premiati illusionisti italiani si esibiranno in “Incanti” , una performance e una riflessione su alcuni dei più importanti autori del teatro classico, per riscoprire la capacità di meravigliarci delle piccole cose spesso date per scontate. L’illusionismo si unisce alla prosa, cercando di ampliare gli orizzonti dell’illusionismo come forma d’arte. A maggio mangeranno ago e filo come oggi alla presentazione?

7 Maggio 2024 - 12 Maggio 2024

La compagnia britannica globalmente conosciuta come “Stomp ” arriva all’Olimpico nell’omonima rappresentazione teatrale, con un’irresistibile e travolgente mix di danza, acrobazie, musica, teatro e percussioni. Ad esser suonati saranno gli oggetti di uso comune: scope, pneumatici, carrelli della spesa, valige accendini e lavandini, in uno spettacolo in collaborazione con l’ Accademia Filarmonica Romana senza trama, né personaggi, né parole.

14 Maggio 2024 - 19 Maggio 2024

“Dall'Inferno al Paradiso”, la nuova veste coreografica e tecnica di Neogravity in un teatro che sfugge ad ogni definizione, muovendosi tra: immagine, illusione, surrealismo, magia e scultura.

24 Maggio 2024 - 20:30 - 22:30