L'allarme dell'auto parcheggiata suona all'improvviso. C'è chi scende in tutta fretta dai palazzi, ma del ladro non c'è mai traccia. La colpa non è di una banda di scaltri malfattori ma del tram 2 che arriva a piazza Mancini, luogo dove gli allarmi, ormai, scattano pure per il passaggio del mezzo pubblico. Sono così grandi le vibrazioni che questo, per chi ci abita, è «il problema dei problemi».

I residenti sono infuriati per il 2 che tornerà a passare da questa settimana dopo lo stop per un lavoro di rinnovo dell'infrastruttura. Lisa Iotti abita lì, ed è lei a raccontare dello strano fenomeno che avviene al passaggio dei mezzi. «Chi mi viene a trovare si spaventa perché pensa che abbia il terremoto in casa - racconta - Se lasci il motorino su via Masaccio è frequente che scatti l'allarme proprio per le grandi vibrazioni del passaggio del tram». La scena è al limite del grottesco: i residenti corrono giù in strada quando sentono che l'auto ha la sirena che suona. Ma di ladri non c'è l'ombra. «Questo è un luogo di Roma dove è impossibile usare un sistema d'allarme proprio per colpa del tram», tuona un residente fermo a mangiarsi un gelato in un locale della zona. Gli fa eco un amico: «A furia di suonare a vuoto ormai un allarme serve a poco, un po' come nella favola in cui si grida "al lupo, al lupo", ma il lupo non c'è. Succede anche nei palazzi e negli appartamenti».

Lisa Iotti è tra le vittime di un incidente proprio sotto casa. «Ero col motorino in via Poletti, ho frenato e per una chiazza d'acqua usata dal tram per evitare i troppi rumori dello sferragliamento mista a olio dei motori e piume di uccelli, sono caduta e ho battuto la testa», racconta. «L'ambulanza mi ha portato all'ospedale Santo Spirito - dice ancora - Mi ero rotta la testa e distrutta la caviglia. Risultato? Un mese di prognosi. Le pozze d'acqua ci sono perché quando è in curva il tram fa un rumore insopportabile e gli zampilli servono per attutire il rumore. Anni fa erano state anche raccolte firme per il troppo caos».Lungo il percorso del tram la situazione è particolarmente critica. Molti residenti in una parte del tracciato del tram 2, lamentano disagi proprio per il mezzo che fa la sua tratta da piazzale Flaminio a piazza Mancini. In tanti palazzi ci sono visibili crepe che potrebbero essere causate proprio dalle vibrazioni del mezzo.Oltre alle vibrazioni che fanno tremare gli appartamenti il tram è detestato da chi vi abita proprio per i rumori che sono costretti a sentire a ogni passaggio. Un caos eccessivo (superiore, raccontano, a quello del traffico ordinario) che rende difficile vivere. «Il rumore infernale che fa sarebbe dipeso anche dal fatto che i mezzi sono troppo grandi. Lo scorso anno, quando le fontanelle non funzionavano più, il rumore era insopportabile - continua Lisa Iotti - Io stessa ho mi sono lamentata con Atac. Ho fatto il diavolo a quattro: se si è in casa sembra di avere il tram sopra la testa».Il suo incubo, il 2, intanto è pronto a tornare in strada. E si riproporranno gli stessi disagi che lei, come gli altri residenti, denunciano da anni.