Roma, 300 ragazzi in fila tutta la notte a Ponte Milvio per un hamburger gratis: l'inagurazione (folle)

Qualcuno ha commentato: «Neanche ai Musei Vaticani c'è tutta questa fila». E in effetti, a vedere la quantita di ragazzi in coda dalle 2 di notte a Ponte Milvio viene da pensare: che c'è di così interessante? Nessuna mostra (figuriamoci). Si tratta della nuova apertura di un locale: "Smash Tag", hamburgeria famosa in tutta Italia, che ad aprile aveva aperto anche in Prati con lo stesso enorme successo.

Sacchi a pelo e tende

I ragazzi, circa 300, arrivati con sacchi a pelo, tende da campeggio e cuscini (non è uno scherzo), sono rimasti in fila tutta la notte. Motivo? I primi 100 clienti che hanno partecipato all'inaugurazione prevista per oggi alle 12 hanno ricevuto 52 buoni spesa settimanali, dal valore di 10 euro ciascuno, utilizzabili per un anno: da domani e fino al 13 ottobre 2024. Gli altri 400, invece, il buono lo hanno vinto solo per un mese. In poche parole: panini gratis. Il che, secondo chi ha scelto di passare la notte davanti alla saracinesca abbassata di via Flaminia Vecchia, è stato un motivo valido per passare una notte in bianco.

L'ultima volta che Ponte Milvio, tempio della movida romanordina, aveva visto questa ressa fu nel 2011 per l'ianugurazione di un altro negozio, che non vendeva panini ma elettrodomestici: Trony. Lì, si bloccò addirittura un intero quadrante della città. Ora, invece, l'offerta, così come l'età di chi si è ritrovato ieri notte nel quartiere, è cambiata: vent'anni. Sono arrivati dai quartieri più disparati, la maggior parte da Roma Nord: Cassia, Fleming, Parioli. Qualcuno è venuto munito di IPad e computer e ha passato la notte a guardare serie tv sotto le stelle.

L'hamburger amato dai vip

La trovata del locale ha fatto centro, non c'è che dire: visto che la stessa mostruosa fila di gente venne avvistata anche in Prati, dove lo scorso aprile, avevano inaugurato un altro punto vendita dopo il primo di piazza Bologna. Gli Hamburger di Smash tag sono considerati tra i più buoni del mondo: all’ottavo posto, per la precisione, nella classifica 2022 di Enjoy Travel. I due fondatori Giorgio Rajani e Riccardo Di Salvo, volti noti nel mondo dell’intrattenimento romano, si sono lanciati in questa avventura dopo un viaggio negli Stati Uniti alla ricerca dell’hamburger perfetto; i primi esperimenti sono arrivati in pieno lockdown tanto che molti fan del burger smash lo hanno provato per la prima volta grazie al delivery. Tra i fedelissimi immortalati sul profilo Intagram del locale: Michela Quattrociocche, Federica Nargi e Alessandro Matri, Alessandro Borghi, Tommaso Paradiso, Coez e il rapper Tony Effe