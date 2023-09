Sabato 9 Settembre 2023, 06:28 - Ultimo aggiornamento: 06:29

Bloccano il traffico e, ubriachi, iniziano a picchiarsi: un gruppo di ragazzi è stato protagonista, nella serata tra giovedì e venerdì, dell'ennesimo episodio di malamovida. Questa volta a Parioli, in piazza Euclide. Il video, registrato dal cellulare di uno dei residenti dei palazzi, è stato rilanciato sul sito di Dagospia ed è diventato virale. Una trentina i giovani che si vedono nella sequenza. Si ripetono dunque gli episodi dopo le minacce - con tanto di irruzione in un palazzo e la devastazione di una teca di un quadro del Seicento - di una banda di giovani che è avvenuta nella notte di martedì nella zona di via San Francesco a Ripa, a Trastevere. I portieri dei palazzi sono esasperati, costretti a un doppio lavoro: al mattino, devono rimuovere bottiglie di vetro, bicchieri di plastica, cicche di sigarette. «Molti condomini chiamano continuamente carabinieri e polizia», racconta uno di loro. «Quei ragazzi non ascoltano neanche le forze dell'ordine», prosegue. «Davanti all'ingresso, ogni mattina, levo almeno una dozzina di bottiglie, ma davanti alla chiesa è il caos».

Roma, movida a Ponte Milvio e Testaccio: «Le nostre notti di terrore, noi lasciati soli»

A un certo punto entra nel palazzo un'avvocata. Ha lì il suo studio. «Sono teppisti della Roma bene - dice - Gira anche la prostituzione di ragazzine. Servono più controlli la sera». C'è paura, in tanti non vogliono parlare perché potrebbero avere ritorsioni durante la notte. Sono soprattutto gli anziani ad annuire e a essere di poche parole. «Non ne posso più», racconta uno di loro poco prima di prendere un taxi per andare in Centro. «Fino alle cinque di mattina c'è un gran caos che sento sempre. Ero qui l'altra notte quando c'è stata la rissa: ero appena tornato da una serata fuori - dice Upul, il portiere di uno degli edifici, uno srilankese da molti anni nella Capitale - Questi episodi succedono soprattutto il venerdì e il sabato. Sono ventenni». Danilo gestisce la storica edicola della piazza. Anche lui ne vede di ogni, soprattutto la mattina quando alza la serranda e mette a posto i giornali. «Lo scorso fine settimana hanno messo i monopattini in strada per bloccarla, come un check point - racconta - Io sono stato costretto a fare zigzag per passare. Lo fanno anche con le microcar».

Roma e l'inferno di Trastevere: risse, droga e schiamazzi. «Entrano in casa nostra»

L'ATTENZIONE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intanto, resta alta l'attenzione su quanto accaduto a Trastevere. Per questo, è in programma per martedì un vertice dal prefetto del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica nel corso del quale si parlerà (anche alla presenza del Campidoglio) di un piano complessivo sulla sicurezza. Intanto, c'è già una volante in più in zona per rafforzare il controllo ed evitare che la situazione degeneri. A chiedere «più controlli per supportare il lavoro di tanti esercenti onesti che lavorano correttamente» è l'assessora alle Politiche della Sicurezza e Attività produttive di Roma Capitale, Monica Lucarelli. «La situazione di notte sta diventando esplosiva - aggiunge - All'assembramento dei ragazzi si sommano episodi di delinquenza pura, che però non possiamo accomunare. Aumenteremo la presenza della polizia locale in quei luoghi. Con la presidente del I Municipio Lorenza Bonaccorsi incontreremo esercenti e cittadini. Questa situazione - conclude Lucarelli - ha un impatto devastante sia sulla vita dei residenti sia sui negozianti di una zona che ha sempre più bisogno di essere decongestionata».giampiero.valenza@ilmessaggero.it