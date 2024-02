Mercoledì 14 Febbraio 2024, 06:45

Il Tevere cambia look. Parte la rigenerazione dell'asse urbano del fiume che porterà alla creazione di una grande area verde, vivibile, resa possibile con i cinque parchi d'affaccio e con 7,3 milioni di euro di fondi giubilari. E la spiaggia di Tiberis, sulla riva sinistra all'altezza di Ponte Marconi, diventerà un'area non solo per l'estate. L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma capitale Sabrina Alfonsi ha presentato i progetti esecutivi dei Parchi nella sede della Fondazione Marevivo.

I luoghi

Diversi gli interventi in città che cambieranno l'immagine del fiume e che partiranno tra due settimane. Uno è legato all'oasi naturalistica tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio nell'area golenale della sponda destra, che ha un investimento complessivo di un milione di euro. I 6,5 ettari sono oggi praticamente inaccessibili e degradati. Qui ci saranno due affacci sul fiume e un'area di aggregazione con vista verso Ponte Milvio. Poi c'è la zona di Lungotevere delle navi, l'ex oasi del Wwf sulla sponda sinistra tra Ponte Risorgimento e Ponte Matteotti. Finanziato con circa 800 mila euro avrà un belvedere d'affaccio e di piccoli moli di attracco per le canoe. Al Foro Italico, sulla riva destra nell'area golenale compresa tra Ponte Milvio e Ponte Duca d'Aosta, c'è un altro intervento: i due ettari saranno rimessi in sesto con uno stanziamento complessivo di due milioni di euro. Per la confluenza con l'Aniene, tra via del Foro Italico e dell'Acqua Acetosa, sono invece previsti altri due milioni di euro. Qui sarà fatta una bonifica di un'area di circa otto ettari. Alla foce, gli appassionati della natura potranno vivere il parco di affaccio di Ostia antica: sulla riva sinistra del fiume, proprio accanto al Parco archeologico, i 5,5 ettari avranno un intervento da 1,5 milioni di euro con nuovi percorsi pedonali e ciclabili sull'argine, punti di sosta panoramici, zone attrezzate per l'osservazione della fauna e pontili d'affaccio sul fiume.

Verrà ristrutturato anche il pontile d'attracco per i battelli turistici. Gli interventi previsti nel parco-spiaggia di Tiberis, invece, prevedono la realizzazione di pavimentazioni in materiali drenanti con giochi d'acqua che usano sistemi di ricircolo idrico della rete dei "nasoni" (le tipiche fontanelle romane, ndr), la costruzione di una piazza gradonata, l'allestimento di un chiosco amovibile con servizi igienici. Tiberis verrà riaperto la prossima estate affidandone, attraverso una manifestazione d'interesse, l'allestimento e la gestione anche con un programma di eventi serali. L'avvio degli interventi di trasformazione in parco permanente è previsto subito dopo l'estate per concludersi nella primavera del 2025. «Diamo avvio al grande intervento di rigenerazione e valorizzazione dell'asse urbano del Tevere, così come previsto dal masterplan presentato lo scorso anno con l'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia, con l'obiettivo di creare il più esteso parco lineare di Roma», dice Sabrina Alfonsi, assessore all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. «Con grande soddisfazione si passa dalle parole ai fatti - sottolinea Rosalba Giugni, presidente di Marevivo - Chiediamo da anni che venga istituito il Parco del Tevere e questo rappresenta un primo importante momento concreto».