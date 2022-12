Piove nel condominio in via Colombia del Villaggio Olimpico, manca la guaina nel terrazzo

Giornata bagnata giornata fortunata. Non sembra proprio questo il caso, anzi non ditelo ai condomini delle palazzine di 5 piani in via Colombia 2 del Villaggio Olimpico sotto Corso Francia perché potrebbero reagire male.

Roma, condominio "tirchio" non accende i riscaldamenti per risparmiare. Lite all'assemblea

La palazzina è di proprietà del Comune di Roma, ed è abitato da 45 famiglie, che ormai combattano contro i mulini a vento da quasi 3 anni e sono allo stremo. Chiedono solo che venga messa una guaina in terrazzo per non permettere all’acqua piovana di precipitare a catinelle giù nella tromba delle scale fino all’androne.

Una situazione pericolosissima perché potrebbe far scivolare qualcuno, un anziano o un bambino, e ancor peggio potrebbe come fa tutt’ora infiltrarsi nel vano ascensore e mandarlo in corto, farlo incendiare o bloccarlo con qualcuno al suo interno.

Un intervento poco costoso molto veloce da effettuare e allora perché si temporeggia? È quello che si chiedono i condomini: «È una cascata interminabile ma nessuno interviene - dice Antonio - in questo periodo poi che sta piovendo quasi tutti i giorni la cosa sta peggiorando, è iniziato tutto tre anni fa quando per un cornicione pericolante i vigili del fuoco hanno dovuto asportare un pezzo di guaina dal tetto. Precedentemente, tre anni fa, ci furono delle giornate di vento fortissimo e già buona parte della protezione era venuta via, così adesso l'acqua non trova ostacoli».

I condomini inviano segnalazioni al sevizio di manutenzione di Risorse per Roma che sta a piazzale degli Archivi, decine di email inviate che restano lì senza risposte, non scrive e non si vede nessuno, abbiamo scritto a tutti, al municipio, alla manutenzione patrimonio, alla direzione tecnica, alla manutenzione ordinaria, a tutti, ma tutti tacciono». Sono anni che Roma Capitale non effettua manutenzione ordinaria e straordinaria agli stabili Erp di via Colombia e i condomini ne sono testimoni: «I cittadini si sentono abbandonati a loro stessi - denuncia Francesco De Salazar consigliere del II Municipio - spero che Il Dipartimento Patrimonio e Risorse per Roma intervenga subito stanziando dei fondi in somma urgenza per mettere in sicurezza anche gli edifici adiacenti».