Frane e alluvioni in Indonesia: 15 morti e gravi danni in Sulawesi del Sud

Frane e alluvioni hanno colpito duramente la regione di Sulawesi del Sud in Indonesia , causando la morte di 15 persone. Le forti piogge hanno provocato danni estesi, con più di 100 case gravemente danneggiate. L'agenzia di gestione delle catastrofi ha riferito che 115 persone sono state evacuate dalle aree più colpite. Le operazioni di soccorso sono in corso mentre la comunità si mobilita per fronteggiare le conseguenze del disastro naturale.