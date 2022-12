Maltempo Roma, allerta meteo 3 dicembre: «Sul Lazio potranno scendere fino a 70 mm di pioggia»

Il maltempo si abbatte sulla Capitale. Cielo coperto con rovesci e venti moderati e temperature comprese tra otto e quattordici gradi. La Protezione Civile del Lazio ha diramato un'allerta meteo gialla valida per tutta la giornata di oggi. Si prevedono in particolare "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie a ridosso delle aree costiere. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".

Strade allagate e traffico in tilt.Il temporale si è abbattuto su Villa Ada, Ostia Antica e il Labaro. Ma anche sul centro storico: interessati trastevere, testaccio, monteverde e la zona del tridente. Pioggia anche a Castelverde, Monterotondo scalo e Anagnina. Nevica invece a Campo Staffi.

Le previsioni del tempo per il weekend



Secondo i meteorologi quello che ci attende in Italia è un fine settimana definito molto instabile "e caratterizzato non solo da tanta pioggia, ma pure da neve (copiosa oltre certe quote) e vento forte. E non saranno poche le regioni coinvolte". Un impulso di aria fredda polare "riuscirà ad affondare sul Mediterraneo, dando vita a un ciclone (ovvero ad una vasta area di bassa pressione) che si approfondirà sul Golfo del Leone (Francia). Sul Lazio potranno scendere fino a 70 mm di pioggia (70 litri di pioggia per metro quadrato) entro la mezzanotte di sabato.