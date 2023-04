Torna l'appuntamento con «Cinema Secondo Noi» al Forte Antenne. Premio speciale per i giovani autori

Quest’estate il cinema tornerà ad essere Forte! Dopo il successo della prima edizione, con più di 700 cortometraggi in concorso e tanti ospiti d’eccellenza, torna Cinema Secondo Noi, la rassegna cinematografica del Secondo Municipo di Roma. Il festival si terrà dal 26-29 luglio, sempre al Forte Antenne.

Sono aperte le iscrizioni alle diverse categorie del Festival sul sito Filmfreeway.

Premio speciale giovani autori: gli autori sotto ai 35 anni possono inviare le loro sceneggiature originali da ambientare nel secondo municipio di Roma e vincere 500 euro.

Alle quattro categorie dello scorso anno: “Amore Libero”, “Un mondo multiculturale”, “Un grande cuore verde” e “Storie di donne” si aggiunge quest’anno anche “Roma Segreta”, per raccontare storie di persone e luoghi, leggende e misteri, ma anche la vita di tutti i giorni nella capitale.

“A Song For Ukraine” was selected by the Film Festival CINEMA SECONDO NOI in section “𝐔𝐧 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐨 𝐌𝐮𝐥𝐭𝐢𝐞𝐭𝐧𝐢𝐜𝐨”. The festival takes place at the Forte Antenne in Rome, Italy. 13-16 July 2022 pic.twitter.com/Q8HWAKRaST

— dorota zglobicka (@dorotazglobicka) July 11, 2022