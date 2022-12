Giovedì 22 Dicembre 2022, 08:13

L'aria elettrica del Natale fusa al glamour delle anteprime in Via della Conciliazione, dove si è svolta quella speciale de La Vita Bugiarda degli Adulti, serie TV targata Netflix che ha dato un assaggio di ciò che sarà a partire dal 4 gennaio 2023. Protagoniste della serie, tratta dal romanzo di Elena Ferrante (Edizioni E/O), Valeria Golino e Giordana Marengo, i cui volti campeggiano sui manifesti della première all'ombra di San Pietro. Con loro, diretti dal regista Edoardo De Angelis, Alessandro Preziosi e Pina Turco, nel cast di un prodotto che dà il sapore di quella Napoli di sotto' che vive disordinata nei bassi, troppo caldi d'estate e da battere i denti d'inverno', citando parole di eduardiana memoria che ne raccontano il disagio sociale. Come quello vissuto da Giovanna (l'esordiente Marengo) a confronto con gli adulti della famiglia, i genitori Andrea (Preziosi) e Nella (Turco) e zia Vittoria (Golino). Un progetto ambizioso diffuso in tutti i Paesi con servizio attivo dall'inizio del nuovo anno e di cui sono stati portavoci Tinny Andreatta, vice presidente contenuti italiani Netflix e Domenico Procacci di Fandango, presente insieme a Kasia Smutniak.

Uno spaccato umano e fisico di un'adolescente che vive le sue tappe nella Napoli anni '90 a far da sfondo, accompagnata dalle difficoltà del tempo, per una ragazza che dal Vomero giunge nelle sguaiate viscere della sua città, su musiche originali di Enzo Avitabile alternate a brani di gruppi come Almamegretta e 99 Posse, presenti in serata con un'esibizione live a sorpresa. Un party nel party, una meta-festa iniziata con il red carpet al cui termine ha preso vita l'aperitivo nel privè al secondo piano, con protagonisti del cinema e della rete come Dino Abbrescia e Susy Laude, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio salutati dalla fata ignorante Lilith Primavera. Poco dopo Michela Giraud e Riccardo Cotumaccio seguiti da Margherita Mazzucco, Pappi Corsicato, Pietro Turano, Lorenzo Farina, le drag queen Farida Kant e La Petite Noir, Federica Torchetti anche lei nel cast e Paride Vitale, fresco di vittoria a Pechino Express con Victoria Cabello e per l'occasione, tra i promotori dell'evento. Degno di nota da parte di Netflix e Giffoni, l'accoglienza a 350 giffoner invitati per l'anteprima della serie a sei episodi, firmata dalla misteriosa' scrittrice con il regista e gli autori Laura Paolucci e Francesco Piccolo.