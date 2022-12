Giovedì 1 Dicembre 2022, 07:06

Candeline e adorati baffi. Rosanna Lambertucci, in tailleur nero su top di lurex, festeggia il compleanno e l'uscita del nuovo libro Graffi che fanno bene al cuore, dedicato ai suoi amici a quattro zampe, con un evento esclusivo a Palazzo Brancaccio. Nella sala oro della dimora patrizia, caratterizzata da uno stile barocco di straordinario valore artistico, spicca la mise en place blu con candele e boule di vetro. Un invitante richiamo per tanti amici vip. Tra i primi ad apparire i ministri della Famiglia, natalità e pari opportunità Eugenia Maria Roccella e delle Riforme Istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati. Seguono la fulva Paola Saluzzi, in look scuro, e Iva Zanicchi con il marito Antonio Ansoldi. Ecco Elena Bonelli, Serena Bortone, Stefano Coletta e il fisico televisivo Valerio Rossi Albertini. Posti prenotati per il maestro Gerardo Di Lella, Marco Liorni e Luana Ravegnini. Arrivano Margherita Boniver, l'editorialista Enrico Cisnetto e Marco Gasparotti. Tutti curiosi di ascoltare dalla padrona di casa l'incontro che le ha cambiato la vita, quello con i suoi gatti Sandy e Dyson, da cui difficilmente si separa. Il libro contiene anche le interviste a tanti veterinari e una collezione di irresistibili storie di mici. Prefazione a cura di Maurizio Costanzo.

«Dopo i grandi dolori della mia vita - dice la Lambertucci - avevo indossato una corazza: Sandy e Dyson, invece, hanno sciolto tutte le mie difese. Mi hanno migliorata, mi hanno reso più responsabile e mi hanno fatto interrogare spesso sul senso della vita». I proventi della vendita saranno destinati all'ospedale veterinario di Sermoneta, per la cura degli animali abbandonati. Dopo la presentazione, decolla il goloso dinner a base di risotto con carciofi e pecorino, amatriciana e guancia di maiale con purè di patate aromatizzato all'arancia. Gran finale con la torta di panna rosa impreziosita da una composizione floreale dai toni pastello con sopra una sola candelina: «Perché - commenta la festeggiata - non amo i numeri». Sulle note di Stefano Fantozzi, tutti intorno al cake: e qui la Lambertucci soffia sulla candelina con la figlia Angelica, il fratello Mauro, il genero Claudio Calza e il compagno Mario Di Cosmo. Brindisi fino a tardi.