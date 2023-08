Vip in cerca d'arte: libri e mostre, la cultura a Roma diventa "stellare"

Scorcio d’agosto all’insegna della cultura per molti vip romani. Perché dopo i bagni al mare e le lunghe camminate in montagna, sale la voglia di tuffarsi nella magia di mostre, libri da approfondire e nuovi lavori artistici da ultimare. Insomma dopo il corpo urge nutrire anche la mente. E nella Capitale e dintorni non mancano certo le occasioni dotte. Ecco per esempio le due fascinose attrici Angelica Giusto e Eliana Miglio, quest’ultima romana di adozione, alle prese, tra le quattro mura domestiche, con lo studio della sceneggiatura del loro prossimo spettacolo teatrale.

Si intitola “Le Lacrime amare di Petra von Kant” e andrà in scena al Museo Bagatti Valsecchi di Milano a fine settembre, per poi proseguire a Napoli. «La regia è di Camilla Brison – spiega la Miglio - e qui vesto i panni di Petra, una stilista di moda di successo mentre Karin Thimm è interpretata dalla Giusto: un’aspirante modella della quale Petra si innamorerà».

E parlando sempre di scrittura, l’autore capitolino Luca Berretta sta ultimando il suo nuovo romanzo su un personaggio italiano dell’archeologia: Giovanbattista Belzoni. E c’è grande attesa per la collettiva che l’attrice Adriana Russo sta preparando, sul suggestivo tema dell’arte sacra, presso la galleria romana La Pigna. La rassegna includerà inoltre anche un quadro del celebre padre, il grande pittore Mario Russo. E nel frattempo l’interprete di tante fiction analizza con scrupolo le varie opere da esporre. Ma gli esempi dell’indissolubile connubio tra vip e arte proseguono con l’attrice Liliana Fiorelli, che ha da poco visitato l’interessante mostra di Francesco Vezzoli al Palazzo delle Esposizioni, tutta centrata sul mito dell’antica Roma.

E ancora la regista Annarita Campo ha vissuto un’intensa estate con un susseguirsi di importanti vernissage. Le sue opere sono state esposte a Palazzo dei Piceni, in via Margutta, e lo saranno presto in una location ai Parioli. La regista è decisamente molto apprezzata anche dal sottosegretario ai Beni Culturali Vittorio Sgarbi, che l’ha selezionata per “Spoleto Arte” e la Biennale di Milano.