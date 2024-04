Venerdì 19 Aprile 2024, 18:13

Immaginare di vivere come Ken Il Guerriero e Mad Max ma all'ombra del Colosseo? Da oggi è possibile grazie a "FutuRome", la Call for Artist aperta fino al 15 maggio 2024 con cui i cittadini sono chiamati a disegnare una Roma post apocalittica grazie all'aiuto dell'Intelligenza Artificiale.

L'iniziativa, creata da Sprixar, prevede un premio in denaro per il vincitore e una esposizione finale di tutte le opere selezionate all’interno della XI Edizione di Dominio Pubblico – Youth Fest presso il Teatro India. La sfida per gli artisti è quella di esplorare le mille sfaccettature della Capitale, dal centro storico alle periferie, rendendo ben evidenti i contrasti della metropoli.

Immagine di Sprixar creata da AI

Come partecipare a "FutuRome"

Sul sito di Sprixar, viene richiesto agli artisti di presentare un set di 5 immagini coese, in stile realistico, con utilizzo esclusivo di strumenti AI generativi e con una breve descrizione del flusso di lavoro e delle tecniche utilizzate. La partecipazione è gratuita.

La giuria che sceglierà l'opera vincitrice è composta non solo da esperti del settore tecnologico e delle Intelligenze Artificiali ma anche da artisti, fotografi ed esperti dell'audiovisivo.

Immagine di Sprixar creata da AI

Gli appuntamenti al Teatro India

Grazie alla collaborazione con l’associazione Dominio Pubblico, verrà organizzata ed allestita una rassegna presso il Teatro India durante le settimane di svolgimento del festival multidisciplinare “Youth Fest”. All'interno della kermesse sono previsti momenti esperienziali e di confronto sulle tecnologie generative.

Il 14 giugno, presso lo spazio di Wire Coworking (Via Baccio Baldini, 12), avrà luogo il workshop “AI for creativity”, a cui seguiranno “Exploring AI in art” il 21 giugno e “Robot, Conoscenza ed Arte” il 5 luglio. Insieme a questi andranno in scena due talk presso il Teatro India (Lungotevere Vittorio Gassman, 1): “Arte & Intelligenza Artificiale” e “Intelligenza Artificiale: Etica e Didattica”, rispettivamente il 29 giugno ed il 12 luglio.